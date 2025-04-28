Про це пише 24 Канал з посиланням на пост Рабина у Facebook.

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Звернення Моше Реувена Асмана до Трампа

Звернення головного Рабина України до Дональда Трампа починається з місця в Києві, де 24 квітня російська ракета влучила в будинок. Свої прохання Моше Реувен Асман записав піснею.

Зокрема, Рабин звертається до Трампа із закликом не допустити зникнення межі між добром і злом.

Дональд Трамп, це час боротися в ім'я світла. Вони (росіяни – 24 Канал) завжди брешуть, завжди ховають ніж,

– співає Асман на тлі кадрів зі зруйнованого двору в Києві.

Рабин зазначає, що "трон" Владіміра Путіна збудований зі страху та ненависті. Він додає, що Росія продовжує ракетні атаки, а отже не прагне до миру, а бажає лише більше жертв і крові. Дональд Трамп, на думку автора пісні, може знищити "імперію зла", маючи на увазі російського ворога.

У відео також є кадри, де американський президент під час своєї передвиборчої компанії обіцяє зупинити війну в Україні.

Ми молимося за мир, тут під дощем з ракет. Ключ у твоїх руках, тобі писати цю сторінку. І нехай Бог благословить тебе принести мир і світло,

– йдеться у зверненні Рабина.

У кінці відео автор додав щемливі кадри про людей, які страждають від війни. Тут – і сльози матерів, і крик дітей – все те, з чим стикаються українці під час страшних атак ненажерливого ворога.

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Варто зазначити, що головний Рабин України Михайло Аронович Асман народився у Ленінграді. Він переслідувався в роки радянської влади, адже пропагував у російському місті цінності юдаїзму. Майбутній рабин переїхав до України у 19991 році й з того часу працює тут. Головним Рабином України Асман був обраний у 2005 році.