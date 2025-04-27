Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій Олег Рибачук, зауваживши, що раніше у своїх дописах Трамп просто закликав Путіна бути більш відданим миру. Цього разу вже була несподівана деталь. Президент США значно різкіше висловився щодо російського диктатора.

До теми "Можливо, Путін не хоче зупинити війну", – Трамп після зустрічі із Зеленським

Чи почне Трамп жорсткіше діяти щодо Росії

Як наголосив Рибачук, звісно, хочеться думати, що надалі Трамп почне жорсткіше діяти щодо Росії. А вже потім слова перейдуть у реальні дії. Але поки варто бути обережними з висновками.

Потрібно почекати кілька днів. "Трампологія" показує, що, коли Трамп різко обурюється на Путіна, то на другий день він починає дорікати Зеленському. Трамп завжди маневрує. Якщо після цього допису у нас не буде таких демонстративних обстрілів і Трамп не "переключиться" на Зеленського, то можна буде говорити про певні якісні зміни,

– зазначив Рибачук.

Цілком ймовірно, що Трамп почав дратуватися через Путіна. У нього вже через кілька днів буде 100 днів президентства, а особливих результатів щодо мирних переговорів немає. Росія затягує їх, підступно б'є по українських містах та не хоче йти на компроміси.

Нагадаємо, 26 квітня відбулося прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані. Тоді ж Дональд Трамп та Володимир Зеленський провели результативну зустріч.