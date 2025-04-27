Хоч подробиці розмови американського та українського лідерів наразі не розголошують, проте кадри їхнього обговорення спричинили великий резонанс у західних ЗМІ, передає 24 Канал з посиланням на BBC.

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Як преса висвітлює історичну зустріч

The Observer

Видання повідомляло, що Зеленський і Трамп сидять і обговорюють щось у розкішному приміщенні після їхньої попередньої зустрічі в Овальному кабінеті наприкінці лютого, яка закінчилася суперечкою.

Вони виглядають зосередженими, що підкреслює важливість переговорів. Цю сцену назвали: "Останній вчинок Папи".



Обкладинка The Observer / BBC

Sunday Mirror

На кадрі, оприлюдненому на першій шпальті, видно як український та американський президент сидять один навпроти одного, ведучи розмову. Підпис "Надія серед сліз" акцентує на важливості цієї зустрічі для України, яка переживає критичний момент стосовно її майбутнього.

Їхнє фото розмістили у правому нижньому куті обкладинки.



Обкладинка Sunday Mirror / BBC

The Sunday Times

Видання наголошує на можливій результативності зустрічі Володимир Зеленського та Дональда Трампа для мирного врегулювання війни в Україні. Журналісти наводять заголовок "Надії на мир після Ватиканського саміту".

ШпальтаThe Sunday Times / BBC

The Mail on Sunday

Газета пов'язала зустріч Зеленського та Трампа з похороном Папи Франциска й натякаючи на можливий позитивний результат переговорів.

"Коли світ прощається з народним Папою… диво у Ватикані?", – ідеться на шпальті.



Обкладинка The Mail on Sunday / BBC

The Sunday Telegraph

"Це майже так, ніби з-за могили Франциск змовився наблизити мир в Україні", – підписала зустріч лідерів газета. На обраному ракурсі президентів представили замкненими у напруженій приватній дискусії, зазначає BBC. Під фото припускають, що нарешті Дональд Трамп усвідомлює "справжню природу" Володимира Путіна.



Обкладинка The Sunday Telegraph / BBC

The Sun on Sunday

На першій шпальті газета розмітила фото труни Папи Римського Франциска та розмову президентів України та США, підписавши таке поєднання - "спочивай з миром", маючи на увазі, як прощання з понтифіком, так і сподівання на прогрес після обговорень Трампа і Зеленського.

Там це назвали символічною зустріччю, яка може стати "історичною".



Обкладинка The Sun on Sunday / BBC

Sunday People

Sunday People зобразила у нижньому куті президентів США та України, які стоять поруч із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та Еммануелем Макроном, чия рука лежить на плечі Володимира Зеленського.

"Лідери об'єдналися заради Папи та мирних переговорів для України", – пише видання



Обкладинка Sunday People / BBC

Нагадаємо, невдовзі після зустрічі з Зеленським, Трамп опублікував допис, в якому вкотре висловився про війну. Він заявив, що Путін, скоріш за все, не хоче миру, бо продовжує обстрілювати українські міста. В такому випадку президент США пообіцяв йому банківські або вторинні санкції.