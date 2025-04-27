Хотя подробности разговора американского и украинского лидеров пока не разглашают, однако кадры их обсуждения вызвали большой резонанс в западных СМИ, передает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Как пресса освещает историческую встречу

The Observer

Издание сообщало, что Зеленский и Трамп сидят и обсуждают что-то в роскошном помещении после их предыдущей встречи в Овальном кабинете в конце февраля, которая закончилась спором.

Они выглядят сосредоточенными, что подчеркивает важность переговоров. Эту сцену назвали: "Последний поступок Папы".



Обложка The Observer / BBC

Sunday Mirror

На кадре, обнародованном на первой полосе, видно как украинский и американский президент сидят друг напротив друга, ведя разговор. Подпись "Надежда среди слез" акцентирует важность этой встречи для Украины, которая переживает критический момент относительно ее будущего.

Их фото разместили в правом нижнем углу обложки.



Обложка Sunday Mirror / BBC

The Sunday Times

Издание отмечает возможную результативность встречи Владимир Зеленского и Дональда Трампа для мирного урегулирования войны в Украине. Журналисты приводят заголовок "Надежды на мир после Ватиканского саммита".

Полоса The Sunday Times / BBC

The Mail on Sunday

Газета связала встречу Зеленского и Трампа с похоронами Папы Франциска и намекая на возможный положительный результат переговоров.

"Когда мир прощается с народным Папой... чудо в Ватикане?", – говорится на полосе.



Обложка The Mail on Sunday / BBC

The Sunday Telegraph

"Это почти так, будто из-за могилы Франциск сговорился приблизить мир в Украине", – подписала встречу лидеров газета. На выбранном ракурсе президентов представили замкнутыми в напряженной частной дискуссии, отмечает BBC. Под фото предполагают, что наконец Дональд Трамп осознает "истинную природу" Владимира Путина.



Обложка The Sunday Telegraph / BBC

The Sun on Sunday

На первой полосе газета разметила фото гроба Папы Римского Франциска и разговор президентов Украины и США, подписав такое сочетание - "покойся с миром", имея в виду, как прощание с понтификом, так и надежду на прогресс после обсуждений Трампа и Зеленского.

Там это назвали символической встречей, которая может стать "исторической".



Обложка The Sun on Sunday / BBC

Sunday People

Sunday People изобразила в нижнем углу президентов США и Украины, которые стоят рядом с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и Эммануэлем Макроном, чья рука лежит на плече Владимира Зеленского.

"Лидеры объединились ради Папы и мирных переговоров для Украины", – пишет издание



Обложка Sunday People / BBC

Напомним, вскоре после встречи с Зеленским, Трамп опубликовал сообщение, в котором в очередной раз высказался о войне. Он заявил, что Путин, скорее всего, не хочет мира, потому что продолжает обстреливать украинские города. В таком случае президент США пообещал ему банковские или вторичные санкции.