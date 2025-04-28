Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Рабина в Facebook.

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Обращение Моше Реувена Асмана к Трампу

Обращение главного Раввина Украины к Дональду Трампу начинается с места в Киеве, где 24 апреля российская ракета попала в дом. Свои просьбы Моше Реувен Асман записал песней.

В частности, Раввин обращается к Трампу с призывом не допустить исчезновения границы между добром и злом.

Дональд Трамп, это время бороться во имя света. Они (россияне – 24 Канал) всегда врут, всегда прячут нож,

– поет Асман на фоне кадров из разрушенного двора в Киеве.

Раввин отмечает, что "трон" Владимира Путина построен из страха и ненависти. Он добавляет, что Россия продолжает ракетные атаки, а значит не стремится к миру, а желает только больше жертв и крови. Дональд Трамп, по мнению автора песни, может уничтожить "империю зла", имея в виду российского врага.

В видео также есть кадры, где американский президент во время своей предвыборной компании обещает остановить войну в Украине.

Мы молимся за мир, здесь под дождем из ракет. Ключ в твоих руках, тебе писать эту страницу. И пусть Бог благословит тебя принести мир и свет,

– говорится в обращении Рабина.

В конце видео автор добавил щемящие кадры о людях, которые страдают от войны. Здесь – и слезы матерей, и крик детей – все то, с чем сталкиваются украинцы во время страшных атак прожорливого врага.

Главный раввин Украины обратился к Дональду Трампу с просьбой установить мир: смотри видео

Стоит отметить, что главный раввин Украины Михаил Аронович Асман родился в Ленинграде. Он преследовался в годы советской власти, ведь пропагандировал в российском городе ценности иудаизма. Будущий раввин переехал в Украину в 19991 году и с тех пор работает здесь. Главным раввином Украины Асман был избран в 2005 году.