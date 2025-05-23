Напряжение в отношениях Израиля и Ирана рискует спровоцировать очередную горячую войну на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты пытаются предотвратить эскалацию, предлагая Тегерану подписать обновленное соглашение по иранским ядерным объектам, однако детали договора не устраивают Израиль.

Предложение Вашингтона не предусматривает полной ликвидации ядерной программы Ирана, а именно способность Тегерана разработать ядерное оружие израильтяне рассматривают как экзистенциальную угрозу для своего государства.

24 Канал проанализировал последнюю волну эскалации вокруг Израиля и Ирана, обновленное ядерное соглашение и отношения между США и Израилем.

Израиль угрожает уничтожить ядерные объекты Ирана

Разведывательные ведомства США сообщили о подготовке Израиля к удару по иранским ядерным объектам, несмотря на все усилия администрации Дональда Трампа заключить новую ядерное соглашение с Тегераном.

Американские чиновники рассматривают потенциальные действия Израиля как "дерзкий разрыв" отношений с президентом Трампом, что может привести к широкому региональному конфликту на Ближнем Востоке.

В то же время американские официальные лица имеют глубокие разногласия относительно решимости Израиля действовать агрессивно в этой ситуации, а потенциальная атака против Ирана в значительной степени зависит от результатов переговоров между Вашингтоном и Тегераном по ядерному соглашению.



Дополнительное беспокойство у американцев вызывает не только публичная риторика политического руководства Израиля, но и перехват разведки США и наблюдение за перемещениями израильских войск и оружия, например авиационных бомб.



Ядерные объекты Ирана / карта Anadolu, данные AEOI, IAEA

Однако собранные американцами разведданные не обязательно свидетельствуют о неизбежности израильской атаки, ведь правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху может использовать это как рычаг давления на Иран, чтобы тот отказался от ключевых принципов своей ядерной программы.

Ранее Дональд Трамп также угрожал Ирану военными действиями, если переговоры по новому ядерному соглашению потерпят неудачу, и даже установил 60-дневный срок для решения этого вопроса. Однако с момента доставки сообщения с дедлайном Трампа иранскому аятолле Али Хаменеи в середине марта, прошло уже более двух месяцев. Ощутимых результатов до сих пор нет, как и прогресса по ключевым для Израиля вопросам, а Вашингтон остается сосредоточенным на дипломатии.

Израиль сегодня фактически стоит между двумя сложными вариантами:

С одной стороны – решительные самостоятельные действия, предполагающие прямую атаку против Ирана, что очень вероятно разрушит отношения Нетаньяху с Дональдом Трампом и спровоцирует горячую войну на Ближнем Востоке.

А с другой – слепая вера в американских переговорщиков, которые, похоже, готовы пойти на улучшение отношений с Ираном за счет израильской национальной безопасности.

В конце концов, будущие действия Израиля стоит прогнозировать, только учитывая договоренности между США и Ираном, которые, хоть и демонстрируют публичную активность, в реальном измерении остаются в тупике.

Ядерное соглашение 2.0 хуже версии времен Обамы?

Переговоры между США и Ираном начались 12 апреля в Омане. С тех пор спецпосланник США Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Арагчи встречались уже четыре раза, а последний раунд переговоров состоялся 11 мая и длился более трех часов. Несмотря на положительные оценки обеих сторон и их "договоренность продолжать договариваться", результаты встречи трудно назвать успешными.

Иран определил для себя красную линию, согласно которой США не могут требовать от Тегерана прекратить обогащать уран, ведь "это одно из достижений иранской нации", "за это заплачена высокая цена, и пролита кровь иранских ученых-ядерщиков".

Стив Уиткофф в общении с журналистами запутался, сначала заявив, что Иран все же сможет продолжать обогащать уран до 3,67% (такой уровень предусматривало предыдущее ядерное соглашение с Ираном), а затем опроверг собственные слова и отметил, что Вашингтон "не может позволить даже 1% мощностей по обогащению урана", а необходимые для этого объекты в городах Нетенз и Исфахан, а также завод Фордо "должны быть демонтированы".



Спутниковый снимок демонстрирует потенциальный тайный ядерный объект Ирана по обогащению урана вблизи города Нетенз / AP

В то же время во время своего турне по Ближнему Востоку президент США Дональд Трамп снова прибегнул к завуалированным угрозам в адрес Ирана. Лидер США подчеркнул, что Ирану стоит "быстро действовать" в переговорах с США, иначе "произойдет что-то плохое".

В Тегеране отреагировали остро, заявив, что "Иран не стремится к войне и выступает за диалог", но в то же время "не боится угроз" и "не отступит от своих законных прав". В конце концов иранский аятолла Хаменеи назвал требования американцев ошибочными и выразил сомнения, что переговоры с США способны привести к реальным результатам.

Во времена (бывшего президента Ибрагима) Раиси также происходили непрямые переговоры, которые ни к чему не привели, и сейчас мы также сомневаемся, что достигнем результата, и не знаем, что произойдет,

– цитирует слова Хаменеи его официальный сайт.

Стоит заметить, что ядерная программа Ирана десятилетиями остается одним из самых острых вопросов международной политики, вызывая споры о безопасности и стабильности на Ближнем Востоке. В 2015 году администрация Барака Обамы заключила с Ираном "Совместный всеобъемлющий план действий" (JCPOA), который ограничил ядерные амбиции Ирана в обмен на снятие санкций. Соглашение предусматривало:

Ограничение обогащения урана до 3,67% в течение 15 лет;

Сокращение запасов урана до 300 килограммов на тот же срок;

Уменьшение количества центрифуг до 5 060 на 10 лет;

Усиленные проверки МАГАТЭ;

Постепенное снятие санкций, связанных с ядерной программой.

Однако в 2018 году Дональд Трамп, назвав соглашение Обамы "худшим в истории", вывел США из JCPOA и вернул санкции. Администрация Джо Байдена в сотрудничестве с европейскими союзниками пыталась вернуть Иран за стол переговоров, однако безрезультатно. Уже в 2025 году Трамп снова на передовой – на этот раз с новым предложением, которое, по его словам, будет "лучшим".

Предварительно, новые предложения США включают:

Нулевое обогащение урана в течение первых 3-х лет, затем до 3,75%;

Полная ликвидация высоко обогащенного урана;

Возможно, более длинные или неограниченные сроки ограничений;

Международные инспекции;

Немедленное снятие экономических санкций.

JCPOA получила похвалу за сдерживание Ирана, но критиковалась, в частности Израилем, за временность ограничений и игнорирование ракетной программы Тегерана. Трамп, на первый взгляд, предлагает более жесткое начало с "нулевым обогащением", но сохраняет идею разрешения на гражданскую ядерную программу впоследствии, что напоминает подход Обамы.



Зато Трамп обещает скорейшее облегчение санкционного давления, чем постепенный длительный процесс ослабления при Обаме. Главной преградой остается прогресс в обогащении урана, которого Иран достиг с 2018 года, когда Трамп вывел Соединенные Штаты из переговоров.



Тогдашние Госсекретарь США Джон Керри и глава МИД Ирана Джавад Зариф на переговорах в Австрии, 16 января 2016 года / Фото Getty Images

Сколько Ирану нужно обогащать уран для получения ядерного оружия

Для разработки ядерного оружия необходимо обогатить уран до 90% или более. После выхода США из JCPOA Иран отменил все ограничения на этот процесс и, по предварительным оценкам, достиг уровня 60%, что существенно сокращает дистанцию Тегерана к разработке первой ядерной бомбы, ведь, несмотря на дополнительные усилия, переход от 60% до 90% значительно быстрее, чем начальные этапы обогащения.



В то же время требования США и Израиля по "нулевому обогащению" могут нанести вред гражданской ядерной программе Ирана, ведь реакторы АЭС используют уран с уровнем обогащения 3 – 5%.

По обвинениям самого Тегерана, Израиль в прошлом проводил несколько военных операций и кибератак для предотвращения ядерной программы Ирана. Говорится об ударах по ядерным объектам и ликвидации ведущих иранских ученых-ядерщиков. Очевидно, именно это имеют в виду иранские лидеры, когда отмечают, что их ученые "заплатили кровью" за возможность Ирана обогащать уран.

США способны давить на Иран, но не имеют такого желания

Несмотря на жесткую риторику иранских лидеров в ответ на требования Соединенных Штатов, Иран находится в самой слабой военной позиции за последние десятилетия. В октябре Израиль нанес удары по ракетным производствам и системам противовоздушной обороны Ирана, а также осуществил успешные операции против сильнейших прокси-групп Ирана в регионе, таких как "Хезболла" и ХАМАС, что заставило их существенно ограничить свою деятельность.

Это дополняется экономическими проблемами из-за санкционного давления Запада и политическими проблемами из-за падения популярности теократической власти аятолл среди населения Ирана.

Согласно сообщениям американских СМИ, США предварительно активизировали усилия по сбору разведывательных данных, чтобы быть готовыми оказать помощь, если Израиль прибегнет к прямой атаке против Ирана.



Однако администрация Трампа сосредоточена на дипломатическом решении проблемы, а это означает, что израильтянам не стоит надеяться на прямую поддержку американцев, ведь, учитывая усилия США в переговорах с Россией относительно войны против Украины, этот процесс может быть длительным.



Спецпредставитель США Стив Уиткофф на переговорах относительно ядерного соглашения в Катаре / Фото Getty Images

Проблема для Израиля заключается не только в нежелании США давить на Иран для выполнения всех необходимых условий, но и в пересмотре видения региона Ближнего Востока и Персидского залива действующей администрацией США. Кроме потенциально неприемлемого для Израиля ядерного соглашения с Ираном, Соединенные Штаты отодвинули интересы безопасности еврейского государства на второй план в своем соглашении с хуситами, оставив израильтян уязвимыми к баллистическим атакам.

В то же время Вашингтон отменил санкции против нового сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа, который имеет джихадистское прошлое и вызывает подозрения у Израиля, о чем израильские чиновники неоднократно сообщали американцам.

Израильские аналитики предупреждают, что стране стоит ожидать дополнительного давления со стороны США по выводу войск ЦАХАЛ с передовых позиций в Сирии и Ливане, надеясь на гарантии местных правительств сдерживать развитие радикальных группировок. В частности, американцы могут настаивать на выводе израильских войск из буферной зоны в Секторе Газа, что, по мнению экспертов, возобновит поставки оружия для ХАМАС и оставит беззащитными жителей приграничных территорий Израиля.

Израиль вынужден надеяться исключительно на свои силы

Несмотря на публичную риторику Биньямина Нетаньяху, который в каждом выступлении, где упоминаются отношения с США, называет Трампа своим "давним другом", а планы американского президента "гениальными", становится все более очевидным, что Белый Дом отодвигает Израиль на второй план. Трампа больше интересуют арабские страны, богатые нефтью и дорогими самолетами, которые тамошние шейхи способны подарить американскому президенту.





Дональд Трамп принимает Биньямина Нетаньяху в Белом доме, 7 апреля 2025 года / Фото AP

Проблемы в отношениях Израиля и США проявляются не в публичной риторике, а в действиях руководителей обеих стран. Похоже, что Трамп пытается прощупать границы интересов Израиля, за которые тот готов вступиться, чтобы заключить, как он считает, "историческое соглашение" с Ираном. Чтобы избежать катастрофического сценария и учитывая ограниченность ресурсов Израиля, Нетаньяху остается только рискнуть сорвать переговорный процесс прямой атакой против Ирана.

Реакция американцев на такие дерзкие действия Израиля, вероятно, будет зависеть от результативности атаки. Если Израилю удастся нанести серьезный ущерб ядерным объектам Ирана, Соединенные Штаты смогут заявить, что предупреждали Тегеран о необходимости компромисса, и, возможно, окажут Нетаньяху дипломатическую или даже вооруженную поддержку.

Если же операция Израиля будет провальной или не даст нужного результата, отношения между Нетаньяху и Трампом могут окончательно испортиться, что развяжет руки американскому президенту, склонному принимать важные решения исходя из личных симпатий.