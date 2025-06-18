Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире 24 Канала отметил, что некоторые израильские блогеры и журналисты уже написали, что с большой вероятностью США вступят в войну уже этой ночью. Пока США не начали атаки на Иран, но этот вопрос остается открытым.

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Израиль хочет уничтожить ядерные объекты Ирана

США перебросили авианесущие группы в этот регион – значит, они готовы к определенным действиям.

Не секрет, что в последние дни происходила переброска военных из США в Европу, а также на Ближний Восток. То есть подготовительную фазу США уже завершили. Если говорить условно, то участие США в этой войне – это пока 51% "за" против 49% "против", то есть вероятнее всего, что США все же примут участие в этих операциях,

– сказал Иван Ус.

Он добавил, что израильские эксперты утверждают, что, по сути, Израиль подготовил условия для атак на ядерные объекты Ирана. Единственное, чего не хватает Израилю – это возможностей поразить основные объекты, такие как Фордо и другие ключевые центры, где происходила подготовка к производству ядерного оружия.

"Они открыто говорят: мы сами не сможем. Если США хотят поставить точку в ядерной программе Ирана – им нужно присоединиться, иначе ничего не получится. Да, Израиль провел определенные атаки, но они не приведут к тому, что Иран полностью потеряет возможность создать ядерное оружие", – сказал Иван Ус.

Важно! Иран заявил о готовности нанести удар по американским базам на Ближнем Востоке в случае вступления США в войну против него. Между тем в Вашингтоне растут опасения относительно возможного расширения конфликта, поскольку Израиль усиливает давление на Белый дом.

Он добавил, что после этих атак вероятность применения Ираном этого вооружения, если оно у него действительно есть, стала слишком высокой. Поэтому, если США не хотят, чтобы Иран начал, как говорят, стрелять по всему периметру ядерным оружием – лучше действовать немедленно. Сейчас это вопрос следующих 24, возможно 48 часов.