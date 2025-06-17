Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников, ознакомившихся с отчетами разведки, передает 24 Канал. Западные СМИ уже предупреждали о соответствующих возможных намерениях со стороны Вашингтона.

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Иран готовится ответить США

Иранские чиновники признали, что исламская республика нападет на американские базы на Ближнем Востоке, начиная с баз в Ираке в случае вовлечения в войну. В США растут опасения относительно более широкой войны, поскольку Израиль давит на Белый дом.

По словам чиновников, если США присоединятся к израильской кампании и нанесут удар по Фордо, ключевому иранскому ядерному объекту, поддерживаемому Ираном, ополчение хуситов почти наверняка возобновит удары по кораблям в Красном море.

По их мнению, проиранские ополчения в Ираке и Сирии, вероятно, попытаются атаковать американские базы там. Другие чиновники заявили, что в случае нападения Иран может начать минировать Ормузский пролив, что позволит заблокировать военные корабли США в Персидском заливе.

Командующие привели американские войска в состояние повышенной готовности на военных базах по всему региону, в частности в Объединенных Арабских Эмиратах, Иордании и Саудовской Аравии. Соединенные Штаты имеют более 40 000 военнослужащих, развернутых на Ближнем Востоке,

– говорится в статье.

Предполагают, что Иран также будет атаковать любые американские базы, находящиеся в арабских странах, и примет участие в атаке.

По словам американских чиновников, Ирану не понадобится серьезная подготовка для нападения на американские базы в регионе. Иранские военные имеют ракетные базы в пределах легкой досягаемости для поражения от Бахрейна, Катара и ОАЭ.

К слову, CNN со ссылкой на чиновника пишет, что экстренное совещание Трампа с командой нацбезопасности в Белом доме завершилось. Американский президент должен был принять решение относительно политики США относительно войны между Израилем и Ираном.

Отмечали, что президент Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность привлечения США к войне на Ближнем Востоке и осуществить атаку по ядерным объектам Ирана, особенно по его подземному заводу по обогащению урана в Фордо.

Джей Ди Вэнс заявлял, что Трамп "проявил чрезвычайную сдержанность", сосредоточив действия американских военных исключительно на защите граждан и военнослужащих США. Он считает, что Трамп "может решить, что нужно принять дальнейшие меры для прекращения обогащения урана Ираном".