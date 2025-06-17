Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение МАГАТЭ в соцсети Х.

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Что говорят в МАГАТЭ о следах ударов по объекту в Иране

В МАГАТЭ заявили, что на основе анализа спутниковых снимков высокого разрешения, собранных после атак 13 июня, было выявило дополнительные элементы, указывающие на прямые атаки по подземным цехам обогащения урана на ядерном объекте в Натанзе.

В Исфахане и Фордо об изменениях не сообщается.

К слову, 13 июня Израиль атаковал ядерный объект в Натане. Представитель ЦАХАЛ заявил о нанесении "значительного ущерба крупнейшему объекту обогащения ядерного урана" в Иране.

Позже в Армии обороны Израиля также подтвердили, что израильские военные нанесли удар по ядерному объекту вблизи города Исфахан. Там происходил процесс реконверсии обогащенного урана.

СМИ также писали и об атаке ядерной площадки в Фордо 13 и 16 июня. Во время последнего обстрела там якобы были слышны взрывы и произошло землетрясение магнитудой 2,5.