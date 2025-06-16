Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel и соцсети.

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Израиль мог нанести повторные удары по ядерному объекту Ирана в Фордо

Израиль мог нанести удары по ядерному объекту в Фордо. Поблизости были слышны громкие взрывы. Фиксировалось даже землетрясение магнитудой 2,5, о чем сообщил Иранский сейсмологический центр.

Целью мог стать второй по величине иранский завод по обогащению урана, который считается ключевым компонентом ядерной программы Ирана. Впрочем, он хорошо укреплен и по большей части спрятан под землю, что значительно усложняет для Израиля полное выведение его из строя.

Приблизительное планирование ядерного объекта в Фордо: смотрите видео

Ранее Израиль уже атаковал Фордо вечером 13 июня, над объектом поднимались столбы дыма. Иранские официальные представители даже признали факт ударов, но заверили, что объект продолжает работу и получил лишь "незначительные повреждения".