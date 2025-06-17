Такое заявление во вторник, 17 июня, сделал президент США Дональд Трамп в своей соцсети 17 июня Truth Social. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters и Associated Press.

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Какие заявления сделал Трамп

Американский президент подчеркнул, что Иран не должен создать ядерное оружие. По его мнению, Тегеран зря не подписал соглашение с американской стороной, которое он предлагал. Он призвал к эвакуации населения.

Какой позор, какое расточительство человеческих жизней. Проще говоря, Иран не может иметь ядерное оружие. Я это говорил много раз! Тегеран следует немедленно эвакуировать,

– написал он.

Также, по его словам, терпение США иссякает. Вэнс заявил, что решение о дальнейших мерах в отношении Ирана, который западные государства подозревают в создании ядерной бомбы, "в конце концов, принадлежит президенту".

К слову, по данным Axios, Трамп серьезно рассматривает возможность привлечения США к войне на Ближнем Востоке и осуществить атаку по ядерным объектам Ирана, особенно по его подземному заводу по обогащению урана в Фордо.