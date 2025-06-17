Таку заяву у вівторок, 17 червня, зробив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Reuters та Associated Press.

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Які заяви зробив Трамп

Американський президент наголосив, що Іран не має створити ядерну зброю. На його думку, Тегеран дарма не підписав угоди з американською стороною, яку він пропонував. Він закликав до евакуації населення.

Яка ганьба, яке марнування людських життів. Простіше кажучи, Іран не може мати ядерну зброю. Я це казав багато разів! Тегеран слід негайно евакуювати,

– написав він.

Також, за його словами, терпіння США вичерпується. Венс заявив, що рішення щодо подальших заходів стосовно Ірану, який західні держави підозрюють у створенні ядерної бомби, "зрештою, належить президенту".

До слова, за даними Axios, Трамп серйозно розглядає можливість залучення США до війни на Близькому Сході та здійснити атаку по ядерних об'єктах Ірану, особливо по його підземному заводу зі збагачення урану у Фордо.