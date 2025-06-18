Про це в етері 24 Каналу зазначив заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов, зазначивши, що тривалий час витримувати таку інтенсивність взаємних ударів сторони (Ізраїль та Іран) не зможуть.

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Тиск на Трампа посилюється

Ізраїльтяни вже зменшують кількість літаків, які залучені для ударів по Ірану. Якщо на початку атаки було орієнтовно 200, то цієї ночі 50 – 60. Банк цілей, які Ізраїль прагне знищити в Ірані – вичерпується.

"Постає головне питання – впаде режим чи ні, що робити з Фордо, найглибшим і найзахищенішим центром, де здійснюється збагачення урану і де, як припускають, зберігається той збагачений уран, який буцімто може бути використаний для виробництва ядерної зброї", – розповів Данилов.

Тому зараз обидві сторони підвищуватимуть ставки, буде дуже багато залякувань. Трамп цьому успішно підіграє. Він тримав певний період інтригу. Близький Схід, як зауважив Данилов, не спав цієї ночі, очікував, коли він вийде на анонсовану пресконференцію. Однак, з його слів, абсолютно прогнозовано цього не сталося.

"Продовжує тримати інтригу. Збільшується тиск, на Трампа теж – вступати чи ні в цю війну. Він же орієнтується на те, що 60% громадян США проти війни на Близькому Сході. Після Афганістану та Іраку це вже не популярно, але йому хочеться легкої перемоги й вскочити в потяг, який ось-ось зупиниться на станції "перемога", – пояснив Данилов.

Повалення режиму в Ірані цілком можливо, на думку заступника директора Центру близькосхідних досліджень, приведе до хаосу в цьому регіоні. Він спрогнозував, що там можуть утворюватися локальні осередки, умовно кажучи, банди, етнічні анклави, які будуть здійснювати свою владу. Може прийти до влади молодше покоління КВІР.

Що хоче Трамп та Ізраїль

Після першого дня атаки на Іран у Трампа та Ізраїлю, зі слів Данилова, з'явилась ілюзія про швидку перемогу і повалення режиму в Ірані. З його слів, першочергова ціль була або знищення, або коригування політики цієї країни стосовно її ядерної програми.

Зараз очевидно однією ядерною програмою не обійдеться, на стіл поклали також ракетну програму, вимоги щодо обмеження регіональної активності (не підтримувати хуситів, "Хезболлу", ХАМАС). Ймовірно, що буде доданий пункт про права людини в Ірані та вимагатимуть капітуляції,

– озвучив Данилов.

Нині, з його слів, це єдине чітко сформульоване бажання в адміністрації Трампа. А ізраїльтяни, які здійснюють свою операцію в Ірані, вагаються між бажанням повалити іранський режим і прагненням знищити там якомога більше не тільки ядерного потенціалу, а будь-якого військового.