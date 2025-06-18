Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Дональда Трампа під час брифінгу з журналістами.

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Трамп звернувся до Хаменеї

Так, у Трампа запитали, він сказав верховному лідеру Ірану, який заявив, що не здаватиметься.

Я скажу: "Бажаю удачі". У них було 60 днів, а це ж багато — 60 днів, ціла купа часу. І вони припустилися помилки. Їхня країна в руїнах. Так багато людей загинуло, а вони не повинні були загинути. Це дуже сумно,

– вказав президент США.

Американський лідер не став відповідати на питання про потенційну участь США у конфлікті проти Ірану. Він запевнив, що, мовляв, може це зробити, а може і не зробити.

"Ніхто не знає, що я хочу зробити. Але я можу сказати ось що: Іран має багато проблем і хоче вести переговори. Два дуже простих слова: беззастережна капітуляція", – наголосив він.

До речі, Дональд Трамп повідомив, що знову говорив з Путіним. Російський диктатор запропонував допомогти посередництвом в ірано-ізраїльському конфлікті, на що Трамп сказав: "Розберися спочатку зі своїми справами".