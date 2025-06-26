Такую позицию высказало Министерство иностранных дел Китая в четверг, 26 июня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters.

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Как в Китае отреагировали на обвинения

Генсек НАТО Марка Рютте перед встречей с мировыми лидерами на недавнем саммите Альянса в Гааге заявил о "массовом наращивании" военных сил в Китае и о поддержке Китаем военных усилий в Украине.

Учитывая нашу долгосрочную угрозу со стороны России, а также массовое наращивание военной силы в Китае и тот факт, что Северная Корея, Китай и Иран поддерживают военные усилия в Украине, действительно важно, чтобы мы тратили больше,

– заявлял он.

Он назвал это главным вопросом в повестке дня встречи. В свою очередь представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь ответил на вышеупомянутое заявление генерального секретаря НАТО.

Спикер отрицает поставки Китаем оружия сторонам в войне в Украине и даже обвинил "соответствующий персонал" Альянса в клевете на "нормальное наращивание военных мощностей" Китаем.

Заметим, The Economist недавно писало, что Китай помогает поддерживать военную машину России, предоставляя необходимое оборудование и детали для оружия, будучи одним из решающим поставщиком для Москвы.