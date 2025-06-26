Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Как прошел саммит НАТО в июне 2025 года

В королевском дворце Гааги, что называют "Домом в лесу" все было подготовлено для специального гостя – Дональда Трампа. Участие американского лидера могло стать либо спасительным, либо фатальным для Альянса.

В конце концов европейским лидерам удалось поднять Трампу настроение, но это не далось легко. До приезда в Гаагу Трамп колебался относительно обязательств США перед статьей 5 НАТО, заявив, что это зависит от "толкования". Во время перелета он публиковал тревожные сообщения в собственной соцсети, в частности с наездом на Испанию, которая не соглашалась тратить 5% ВВП на оборону, как требовал саммит.

Именно лесть стала ключевой стратегией европейских лидеров в диалоге с Трампом. Рютте даже шутил на публике: "Иногда папа должен употреблять жесткие слова", намекая на ругань Трампа во время описания ситуации с Ираном и Израилем,

– написали в Bloomberg.

Дональд Трамп получил сообщение от Рютте, полное подхалимства, которое он опубликовал в Truth Social.

Личное сообщение Рютте Трампу / Скриншот Bloomberg

Среди других продуманных жестов во время события для Трампа:

Премьер Британии Кир Стармер, который сидел рядом с американским лидером, передал ему личное приглашение от короля Чарльза III.

Премьера Испании игнорировали, посадили как можно дальше от Трампа и встретили холодно. Ранее президент США раскритиковал эту страну.

В зале заседаний Дональду Трампу дали неограниченное время на выступление. Он разговаривал 8 минут в то время, как другие имели только 3 минуты.

Рютте выстроил саммит так, чтобы Трамп почувствовал себя главным,

– пишут журналисты.

У Reuters подчеркнули, что организаторы события сделали все возможное, чтобы избежать сложных тем и оставить Трампа довольным. Среди таких тем: война в Украине, стратегия России и вероятный вывод американских войск из Европы. Журналисты отметили, что рано или поздно НАТО придется иметь с ними дело.

Издание The Telegraph отметило, что саммит в Гааге разоблачил слабое место Альянса – потребность жертвовать принципиальностью ради сохранения стабильности. Событие, по мнению журналистов, показало, насколько НАТО стало зависимым от Вашингтона.

Во время встречи с Владимиром Зеленским Трамп назвал украинского лидера смелым. Впрочем, президент США в своей речи вообще не упомянул Россию.

Журналисты отметили, что Трамп фактически отказался от попыток добиться прекращения войны в Украине, что только играет на руку Путину.