Про це пише 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

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Як пройшов саміт НАТО в червні 2025 року

У королівському палаці Гааги, що називають "Будинком у лісі" все було підготовлено для спеціального гостя – Дональда Трампа. Участь американського лідера могла стати або рятівною, або фатальною для Альянсу.

Урешті європейським лідерам вдалося підняти Трампу настрій, але це не далося легко. До приїзду в Гаагу Трамп вагався щодо зобов’язань США перед статтею 5 НАТО, заявивши, що це залежить від "тлумачення". Під час перельоту він публікував тривожні дописи у власній соцмережі, зокрема з наїздом на Іспанію, яка не погоджувалась витрачати 5% ВВП на оборону, як вимагав саміт.

Саме лестощі стали ключовою стратегією європейських лідерів у діалозі з Трампом. Рютте навіть жартував на публіці: "Інколи тато має вживати жорсткі слова", натякаючи на лайку Трампа під час опису ситуації з Іраном та Ізраїлем,

– написали у Bloomberg.

Дональд Трамп отримав повідомлення від Рютте, повне підлабузництва, яке він опублікував у Truth Social.

Особисте повідомлення Рютте Трампу / Скриншот Bloomberg

Серед інших продуманих жестів під час події для Трампа:

Прем'єр Британії Кір Стармер, який сидів поруч з американським лідером, передав йому особисте запрошення від короля Чарльза III.

Прем'єра Іспанії ігнорували, посадили якнайдалі від Трампа і зустріли холодно. Раніше президент США розкритикував цю країну.

У залі засідань Дональду Трампу дали необмежений час на виступ. Він розмовляв 8 хвилин у той час, як інші мали лише 3 хвилини.

Рютте вибудував саміт так, щоб Трамп відчув себе головним,

– пишуть журналісти.

У Reuters підкреслили, що організатори події зробили все можливе, щоб уникнути складних тем та залишити Трампа задоволеним. Серед таких тем: війна в Україні, стратегія Росії та ймовірне виведення американських військ з Європи. Журналісти зауважили, що рано чи пізно НАТО доведеться мати з ними справу.

Видання The Telegraph зазначило, що саміт у Гаазі викрив слабке місце Альянсу – потребу жертвувати принциповістю заради збереження стабільності. Подія, на думку журналістів, показала, наскільки НАТО стало залежним від Вашингтона.

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським Трамп назвав українського лідера сміливим. Втім, президент США у своїй промові взагалі не згадав Росію.

Журналісти зазначили, що Трамп фактично відмовився від спроб добитися припинення війни в Україні, що лише грає на руку Путіну.