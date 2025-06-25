Про це розповідає The Guardian з посиланням на заяву Марка Рютте, передає 24 Канал. Генеральний секретар НАТО з іронією прокоментував висловлення Дональда Трампа про конфлікт між Іраном та Ізраїлем.

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Рютте прокоментував різку заяву Трампа

Він порівняв реакцію президента США з поведінкою батька, який намагається вгамувати дітей.

Вони сильно посварилися, як двоє дітей на шкільному подвір’ї. Знаєте, вони б’ються несамовито. Ви не можете їх зупинити. Нехай б’ються хвилини дві-три. Тоді їх легше зупинити,

– сказав Трамп 24 червня, коментуючи ситуацію між Ізраїлем та Іраном.

Він також додав, що розчарований діями обох сторін, але особливо Ізраїлем, який порушив припинення вогню вже за кілька годин після його оголошення.

Марк Рютте, своєю чергою, прокоментував ці слова перед засіданням НАТО.

Татові іноді доводиться вживати ненормативну лексику, щоб це зупинити,

– заявив він.

Так Марк Рютте фактично виправдав тональність Трампа у конфліктному питанні.