Якщо європейці забезпечать на саміті НАТО "гарну погоду" для Трампа, то, як зазначив в етері 24 Каналу голова громадської ліги "Україна – НАТО" Сергій Джердж, можна очікувати, що він проявить більше рішучості в оборонній підтримці України та підставить плече Європі.

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Що усвідомлює Росія щодо НАТО

Сьогодні, зі слів Джерджа, важливо, аби США залишились в орбіті НАТО, а підтримка європейських країн з їх боку збереглась на тому ж рівні, який був. Він впевнений, що США залишаться у складі Альянсу. Однак були побоювання, що зменшиться їхня роль сильного лідера.

Європа докладає зусиль зберегти гарні відносини з США, аби не втратити його як потужного члена НАТО. Про це свідчить зокрема рішення з боку європейських країн про збільшення видатків на оборону до 5%, як того прагнув Трамп. Досягти такого показника планується протягом десяти років.

За переконанням Джерджа, загроза для європейців існує саме зараз. З його слів, Росія розуміє, що сьогодні для неї найкращий час почати війну проти країн НАТО. Тому що реалізація рішення про збільшення витрат на оборону ще в процесі.

Генсек НАТО Рютте заявив про те, що потрібно посилити спроможності ППО Європи й збільшити витрати на це на 400%, а це потребує зусиль, військові склади напівпорожні. Тому що, як зауважив Джердж, там було не так багато засобів, до того ж частину з них передали Україні.

Зараз Росія могла б перевірити НАТО на міцність, бо якщо робити це через п'ять років, то не лише вона наростить свої зусилля, а й Альянс посилить свої позиції,

– підсумував Джердж.

Зазначимо, що керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок вважає, що Трамп не допомагатиме Україні зброєю навіть за гроші. Він може висунути ультиматум і на прикладі ситуації між Іраном та Ізраїлем очікувати від Росії та України піти на компроміс. На його думку, лідер США не хоче бачити різниці між конфліктом на Близькому Сході та російсько-українською війною.