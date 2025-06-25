Про це він сказав представникам медіа перед початком засідання саміту НАТО, пише "Європейська правда", інформує 24 Канал.

Дивіться також На саміті НАТО говоритимуть про Україну: Рютте розкрив деталі

Рютте висловився про Трампа

Марк Рютте відповів на прохання прокоментувати останні висловлювання Дональда Трампа, у яких він вкотре поставив під сумнів зобов'язання Альянсу за статтею 5 Договору НАТО щодо спільної оборони.

В свою чергу Рютте порадив звертати увагу на дії лідера США і пояснив, що така оцінка дозволяє йому зберігати оптимізм.

Подивіться на те, що США роблять, що робить Дональд Трамп. Вони витрачають на оборону майже трильйон (доларів на рік), вони надають набагато більше ніж інші у НАТО. Вони передають НАТО ключові критичні спроможності (enablers),

– заявив він.

Генеральний секретар НАТО нагадав, що США – це "дуже важливий найбільший союзник у складі НАТО, з відривом від інших". Він вважає нормальним вирівнювання витрат Штатів та інших членів блоку.

"У наступні роки ми будемо крок за кроком поступово переносити тягар від США на європейських партнерів і Канаду. І я вважаю, що це справедливо", – заявив він.

Також він додав, що "ми маємо вирівняти витрати".

Однак, Рютте все ж утримався від коментаря щодо прихильності Сполучених Штатів до зобов'язань у НАТО як таких.