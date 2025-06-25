Про це під спілкування з журналістами розповів генеральний секретар Марк Рютте, повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Рютте про питання України на саміті НАТО

Генсек зазначив, що на саміті обговорять питання, як забезпечити, щоб впродовж наступних років Україна продовжувала розраховувати на підтримку країн НАТО, щоб продовжувала боротьбу.

А також щоб ми могли привести Україну до міцного та тривалого миру,

– сказав Марк Рютте.

Зауважимо, напередодні генсек також заявив, що на саміті НАТО буде прийнято ключові рішення щодо України. Союзники обіцяли виділити 35 мільярдів євро підтримки. Також Рютте запевнив, що Україна на незворотньому шляху до НАТО.

"Звісно, я не можу розголошувати деталі декларації саміту, але можна припустити, що там будуть важливі пункти про Україну та її фінансову підтримку в майбутньому", – сказав генсек.