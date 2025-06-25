Если европейцы обеспечат на саммите НАТО "хорошую погоду" для Трампа, то, как отметил в эфире 24 Канала председатель общественной лиги "Украина – НАТО" Сергей Джердж, можно ожидать, что он проявит больше решимости в оборонной поддержке Украины и подставит плечо Европе.

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Что осознает Россия в отношении НАТО

Сегодня, по словам Джерджа, важно, чтобы США остались в орбите НАТО, а поддержка европейских стран с их стороны сохранилась на том же уровне, который был. Он уверен, что США останутся в составе Альянса. Однако были опасения, что уменьшится их роль сильного лидера.

Европа прилагает усилия сохранить хорошие отношения с США, чтобы не потерять его как мощного члена НАТО. Об этом свидетельствует в частности решение со стороны европейских стран об увеличении расходов на оборону до 5%, как того стремился Трамп. Достичь такого показателя планируется в течение десяти лет.

По убеждению Джерджа, угроза для европейцев существует именно сейчас. По его словам, Россия понимает, что сегодня для нее лучшее время начать войну против стран НАТО. Потому что реализация решения об увеличении расходов на оборону еще в процессе.

Генсек НАТО Рютте заявил о том, что нужно усилить способности ПВО Европы и увеличить расходы на это на 400%, а это требует усилий, военные склады полупустые. Потому что, как заметил Джердж, там было не так много средств, к тому же часть из них передали Украине.

Сейчас Россия могла бы проверить НАТО на прочность, потому что если делать это через пять лет, то не только она нарастит свои усилия, но и Альянс усилит свои позиции,

– подытожил Джердж.

Отметим, что руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок считает, что Трамп не будет помогать Украине оружием даже за деньги. Он может выдвинуть ультиматум и на примере ситуации между Ираном и Израилем ожидать от России и Украины пойти на компромисс. По его мнению, лидер США не хочет видеть разницы между конфликтом на Ближнем Востоке и российско-украинской войной.