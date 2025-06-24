Такое мнение в эфире 24 Канала высказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, отметив на том, что есть ряд причин, почему он сегодня не видит предметности их разговора.

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Чего ожидает Трамп от Украины и России

Во-первых, как отметил Клочок, американский президент не будет помогать Украине оружием, которое ей крайне необходимо сейчас. Украинская сторона уже неоднократно обращалась с предложениями к Белому дому, чтобы это оружие покупать, в частности Patriot, но обратной реакции нет.

Трамп не будет делать этого, он не готов продавать оружие Украине, поскольку позиционирует себя как миротворца. Относительно убеждения Трампа надавить на Путина и уменьшить удары по территории Украины, то это бесперспективное дело,

– считает Клочок.

Сегодня Россия ударила по Днепру, есть погибшие. Прошлая ночь была также очень напряженная, в частности на Сумщине погиб 8-летний ребенок, там фактически село разрушено "Шахедами". Как отметил Клочок, Путин не останавливается в своем стремлении заставить Украину подписать невыгодное для нее соглашение. Трамп, с его слов, это знает.

"Вчера посол США при НАТО сказал о том, что Трамп ожидает решений с обеих сторон. То есть он для себя уже нарисовал алгоритм как он видит завершение войны, любой, будь то израильско-иранской, или российско-украинской. По его убеждению, обе стороны должны пойти на компромиссы", – озвучил Клочок.

То, что на Ближнем Востоке остановили огонь и обе стороны (Израиль и Иран) сделали официальное сообщение о том, что противостояние завершено, для Трампа, как считает Клочок, является примером того, что так же можно сделать в Украине.

Поэтому я вижу сейчас опасность от этой встречи в том, что Трамп будет давить на Зеленского и говорить о том, что непримиримые два врага, Израиль и Иран, примирились, поэтому почему бы Украине и России не сделать то же самое,

– озвучил Клочок.

Однако лидер Соединенных Штатов не хочет видеть разницы, которая заключается в том, что между Израилем и Ираном не было территориальных претензий. У Украины есть такие претензии к России, потому что она оккупировала ее территории.

В определенной степени израильско-иранский конфликт имеет отпечаток на российско-украинской войне. Трамп ждет такого же обращения от Украины и России, которое получил от Израиля и Ирана с просьбой о мире,

– отметил Клочок.

Однако американский лидер хотя и признает уже публично, что с Путиным договориться крайне сложно, но, как отметил Клочок, делать он ничего не собирается. По его словам, Трамп не будет бить Tomahawk по Москве, не будет помогать Украине оружием. В этом существенное отличие. Эта ситуация вокруг Украины для него сложнее, потому что есть оккупация территорий Россией.

Напомним, что в Нидерландах продолжается саммит НАТО. Президент Украины встретился с премьер-министром страны Диком Схоофом и генсеком Альянса Марком Рютте. Партнеры выразили готовность усилить украинскую обороноспособность. Нидерланды профинансируют Украине 600 тысяч дронов и 100 радаров для обнаружения вражеских БпЛА. На саммите участники пришли к согласию по ключевым вопросам.