13:47, 24 июня

В Днепре известно о 7 погибших. Около 70 человек пострадали, среди них – 10 детей. В частности, 5 раненых в тяжелом состоянии, врачи делают все возможное.

В Самаре 2 погибших, еще 9 человек пострадали – большинство госпитализировали. В тяжелом состоянии 4 человека.

Обратите внимание! Цифры еще уточняют – количество пострадавших постоянно растет.