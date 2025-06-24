Зокрема, вибухова хвиля понівечила потяг "Одеса – Запоріжжя". Що відомо про наслідки російського терору Дніпропетровщини – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про удар

13:47, 24 червня

Кількість жертв зросла

У Дніпрі відомо про 7 загиблих. Близько 70 людей постраждали, серед них – 10 дітей. Зокрема, 5 поранених у важкому стані, лікарі роблять все можливе.

У Самарі 2 загиблих, ще 9 людей постраждали – більшість госпіталізували. У важкому стані 4 людини.

Зверніть увагу! Цифри ще уточнюють – кількість постраждалих постійно зростає.

13:03, 24 червня

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив про пошкодження будівель:

  • 19 шкіл, 10 дитячих садочків, ПТУ, музикальної школи;
  • 3 заклади позашкілля та управління соцзахисту;
  • 8 медичних закладів: лікарня, амбулаторії, стоматологічна поліклініка.

Наслідки руйнувань в житловому секторі уточнюють.

12:58, 24 червня

Станом на 12:38 в ОВА повідомили про 1 загиблого і понад 20 постраждалих.

Серед них двоє дітей – 13-річна дівчинка і 16-річний хлопець, яких госпіталізували у стані середньої тяжкості.

12:30, 24 червня

Пошкоджено потяг "Одеса – Запоріжжя"

Унаслідок російського удару по Дніпропетровщині пошкоджено поїзд №52 "Одеса – Запоріжжя".

На місце оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги, травмованим пасажирам надають медичну допомогу.

Для перевезення пасажирів до Запоріжжя, "Укрзалізниця" призначила додатковий електропоїзд, який відправиться з Дніпра орієнтовно о 13:00.

Цивільний потяг, звичайні люди. Росіяни – терористи, що маскуються під державу виключно для вбивств і збагачення на війні,
– написав очільник ОП Андрій Єрмак.

12:07, 24 червня

Пошкоджено цивільну інфраструктуру, – ОВА

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про перші наслідки удару – у місті виникла пожежа, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Зокрема, гуртожиток, гімназію, адмінбудівлю, потяг.

Окрім того, агресор поцілив по місту Самар. Є загиблі та постраждалі.

Наслідки удару по Дніпру / Фото Дніпропетровська ОВА

11:12, 24 червня

О 11:12 в Дніпропетровській ОВА підтвердили атаку на місто.

10:58, 24 червня

О 10:58 у Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де була оголошена повітряна тривога. Серед них – Дніпропетровщина.

На Дніпро рухалися щонайменше 2 швидкісні цілі – у місті пролунали вибухи.