13:47, 24 червня

У Дніпрі відомо про 7 загиблих. Близько 70 людей постраждали, серед них – 10 дітей. Зокрема, 5 поранених у важкому стані, лікарі роблять все можливе.

У Самарі 2 загиблих, ще 9 людей постраждали – більшість госпіталізували. У важкому стані 4 людини.

Зверніть увагу! Цифри ще уточнюють – кількість постраждалих постійно зростає.