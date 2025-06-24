Зокрема, вибухова хвиля понівечила потяг "Одеса – Запоріжжя". Що відомо про наслідки російського терору Дніпропетровщини – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Що відомо про удар
Кількість жертв зросла
У Дніпрі відомо про 7 загиблих. Близько 70 людей постраждали, серед них – 10 дітей. Зокрема, 5 поранених у важкому стані, лікарі роблять все можливе.
У Самарі 2 загиблих, ще 9 людей постраждали – більшість госпіталізували. У важкому стані 4 людини.
Зверніть увагу! Цифри ще уточнюють – кількість постраждалих постійно зростає.
Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив про пошкодження будівель:
- 19 шкіл, 10 дитячих садочків, ПТУ, музикальної школи;
- 3 заклади позашкілля та управління соцзахисту;
- 8 медичних закладів: лікарня, амбулаторії, стоматологічна поліклініка.
Наслідки руйнувань в житловому секторі уточнюють.
Станом на 12:38 в ОВА повідомили про 1 загиблого і понад 20 постраждалих.
Серед них двоє дітей – 13-річна дівчинка і 16-річний хлопець, яких госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Пошкоджено потяг "Одеса – Запоріжжя"
Унаслідок російського удару по Дніпропетровщині пошкоджено поїзд №52 "Одеса – Запоріжжя".
На місце оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги, травмованим пасажирам надають медичну допомогу.
Для перевезення пасажирів до Запоріжжя, "Укрзалізниця" призначила додатковий електропоїзд, який відправиться з Дніпра орієнтовно о 13:00.
Цивільний потяг, звичайні люди. Росіяни – терористи, що маскуються під державу виключно для вбивств і збагачення на війні,
– написав очільник ОП Андрій Єрмак.
Пошкоджено цивільну інфраструктуру, – ОВА
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про перші наслідки удару – у місті виникла пожежа, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Зокрема, гуртожиток, гімназію, адмінбудівлю, потяг.
Окрім того, агресор поцілив по місту Самар. Є загиблі та постраждалі.
Наслідки удару по Дніпру / Фото Дніпропетровська ОВА
О 11:12 в Дніпропетровській ОВА підтвердили атаку на місто.
О 10:58 у Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де була оголошена повітряна тривога. Серед них – Дніпропетровщина.
На Дніпро рухалися щонайменше 2 швидкісні цілі – у місті пролунали вибухи.