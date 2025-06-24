Теперь президент США имеет инструменты, которые может применить и против России. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в разговоре с 24 Каналом отметил, какие выводы относительно войны в Украине можно сделать на примере ситуации на Ближнем Востоке.

К теме Победа Трампа или хитрая манипуляция Израиля: как удары США по Ирану открыли Ящик Пандоры

Действовать только через силу

Подоляк отметил, что базовый вывод очень прост – надо заставить агрессора сесть за стол переговоров, а получить прекращение войны можно только через силу.

В этом случае именно через силу – через фундаментальные удары США по территории Ирана и, безусловно, давление Израиля, удалось четко поставить точки над "і" в конфликте на Ближнем Востоке,

– подчеркнул он.

Поэтому, по мнению советника главы ОПУ, Дональд Трамп является триумфатором, которому удалось довольно быстро выйти из такой фундаментальной войны. В то же время некоторое время перемирие еще будет нарушаться, и президенту США придется еще не раз делать эмоциональные заявления и прибегать к дипломатическим шагам, чтобы успокоить ситуацию.

В условиях российско-украинской войны, как заметил он, также нет никаких опций по уговорам Владимира Путина остановиться. Это будет работать наоборот и побуждать его продолжать экспансию и масштабировать удары по гражданским кварталам, как сегодня, 24 июня, по Днепру.

С Путиным тоже можно разговаривать только с позиции силы. Можно долго его уговаривать, делать вид, что он является "глобальным игроком", но на самом деле он – такой же воздушный шарик, как и власть в Иране,

– объяснил Подоляк.

Соответственно, если жестко давить на Россию, тогда можно получить достаточно быстрые триумфальные результаты. Трамп, по мнению советника главы ОПУ, сделает соответствующие выводы.

Потому что нельзя толерантно относиться к агрессору, который гораздо больше, чем Иран, ломает глобальные правила. Россия предлагает перестроить мир через насилие, и ты или это принимаешь и тогда ты не доминируешь, а доминирует она, или ломаешь ее,

– уверен Михаил Подоляк.

Он добавил, что чтобы сломать Россию не нужно наносить удары по ее территории. Необходимо существенно увеличить экономическое давление на нее и значительно нарастить милитарную поддержку Украины.