Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Смотрите также Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами: детали об обострении ситуации в регионе

Что заявил Трамп об обострении на Ближнем Востоке

В эфире Fox News Дональд Трамп вспомнил об ударах, которыми обмениваются Израиль и Иран. Президент США считает, что страны не понимают, что происходит.

По сути, у нас есть две страны, которые воюют так долго и так ожесточенно, что они не знают, что, в черта, они делают,

– сказал Трамп.

Эмоциональный комментарий Дональда Трампа: смотрите видео

Комментируя нарушение прекращения огня Израиля с Ираном, Трамп заявил, что "не уверен, что они сделали это намеренно".

Также Дональд Трамп заявлял, что недоволен нарушением прекращения огня на Ближнем Востоке. "Я недоволен Израилем. И Ираном тоже недоволен. Но больше всего я недоволен Израилем", – сказал американский лидер.