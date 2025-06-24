Про це пише 24 Канал із посиланням на Clash Report.

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Що заявив Трамп про загострення на Близькому Сході

В етері Fox News Дональд Трамп згадав про удари, якими обмінюються Ізраїль та Іран. Президент США вважає, що країни не розуміють, що коїться.

По суті, у нас є дві країни, які воюють так довго і так запекло, що вони не знають, що, в біса, вони роблять,

– сказав Трамп.

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Коментуючи порушення припинення вогню Ізраїля з Іраном, Трамп заявив, що "не впевнений, що вони зробили це навмисно".

Також Дональд Трамп заявляв, що незадоволений порушенням припинення вогню на Близькому Сході. "Я незадоволений Ізраїлем. І Іраном теж незадоволений. Але найбільше я незадоволений Ізраїлем", – сказав американський лідер.