Ведуча 24 Каналу Андріана Кучер розповіла, що у кулуарах йдуть розмови про те, що сьогодні ввечері президент США все ж таки прибуде в Нідерланди. Саміт триватиме два дні. Тож є ймовірність, що 25 червня Трамп може зустрітись з Зеленським.

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На саміті досягнуто два компроміси

Над організацією їх прямих переговорів працює ОПУ разом з американськими колегами. Керівник ОПУ Єрмак з полів саміту провів телефонну розмову з держсекретарем США Рубіо. Обговорювалась як раз можливість проведення двосторонньої зустрічі між Трампом і Зеленським.

Не зважаючи на те чи буде Трамп на саміті, вже вдалося досягнути згоди з ключових питань. По-перше, США схоже змирилися з тим, що шлях України до НАТО залишається незворотним, хоча Трамп заявляв, що він не бачить нашої держави у складі Альянсу. Партнери дійшли згоди, що ухвалені торішні рішення на самітах НАТО залишаються в силі.

Втім цього року у підсумковому комюніке не буде згадки про незворотний шлях України до НАТО, але усно генсек НАТО про це вже зазначив і обіцяє повторити це у своїй фінальній пресконференції. Також інші лідери в усній комунікації наголошують на цьому,

– зауважила ведуча 24 Каналу.

Фактично партнери не змушують Трампа підтримати це і внести до офіційного документа за результатами цього саміту, а він своєю чергою не висуває аргументи проти такої усної риторики.

Інший компроміс, якого вдалося досягти, стосується витрат на оборону. Члени НАТО домовились збільшити видатки до 5% до 2035 року. Це частина компромісу, бо Трамп наполягав, аби такого показника країни досягли до 2030 року.

Частина цих витрат буде збільшена і для підсилення української армії. Це є позитивний сигнал для нашої держави, хоча не все однозначно.

"Якщо раніше Іспанія виступала категорично проти цього, то за день до саміту зняла свої заперечення і підтримала рекомендації США, то тепер з подібними закликами виступає Словаччина і Бельгія. Там кажуть, що немає потреб для їхніх держав збільшувати видатки на свою оборону", – розповіла ведуча 24 Каналу.

Що Нідерланди готові профінансувати для України

Генсек Альянсу Марк Рютте заявив, що для нього пріоритетом зокрема є підсилення української ППО, а прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф розповів, що НАТО готує заяву щодо підтримки України, наголошуючи на тому, що вона буде масштабною. Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс озвучив про наміри фінансового допомогти обороноздатності України.

Нідерланди оплатять 600 тисяч дронів для потреб Сил оборони й поставлять Україні 100 радарів, які призначені для виявлення ворожих БпЛА,

– озвучив Брекельманс.

Президент України Володимир Зеленський, зустрічаючись зі прем'єром Діком Схоофом, наголосив на тому, що для нашої держави є дуже ціною співпраця з країнами НАТО, зокрема Нідерландами.

"Ваша допомога і підтримка й надалі сприятимуть встановленню справедливості та притягненню Росії до відповідальності за її злочини. Це надзвичайно важливо для наших родин і всіх нас, для всієї Європи й світу, які справді поважають цінності та права", – озвучив Зеленський.

Нагадаємо, що раніше президент України повідомляв, що збирається зустрітись з лідером США в Гаазі. Він висловив впевненість у тому, що Трамп розуміє, що Україна є союзником Сполучених Штатів, а Росія – це екзистенційний ворог, який може бути партнером лише на короткий період.