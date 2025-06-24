Володимир Зеленський визнає, що нині вступ до НАТО не є реалістичним сценарієм. Також він розкритикував темпи оборонного зростання серед партнерів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky News.

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Україна посилить НАТО – Зеленський пояснив, чому Альянсу потрібні українці

Президент України зазначив, що вступ України до НАТО є взаємовигідним кроком. Українці мають досвід ведення сучасної війни, застосовують натівське озброєння, впроваджують новітні технології та вже фактично діють у форматі взаємної безпеки. Він підкреслив, що це є певне посилення для НАТО.

Зеленський нагадав, що Україна має унікальний досвід повномасштабної війни проти Росії, який охоплює не лише бойові дії, а й кібербезпеку, енергетику, банківську систему та економіку. Водночас президент заявив, що реалії безпеки та політики не дозволяють говорити про вступ до НАТО вже зараз. Він сказав, що на сьогодні це не можливо. Попри це, глава держави переконаний, що майбутнє України в Альянсі неминуче.

Окремо Зеленський звернув увагу на повільне нарощування оборонного потенціалу країнами НАТО. За його словами, це може дати Росії час, щоб відновити свої можливості для наступу. Україна ж натомість вже довела свою стійкість та бойову ефективність.

На полях саміту НАТО в Гаазі президент України висловив сподівання зустрітися з Дональдом Трампом. Візит Зеленського до Нідерландів відбувається 25 – 26 червня, у дні, коли обговорюються ключові питання безпеки у регіоні.