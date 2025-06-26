Таку позицію висловило Міністерство закордонних справ Китаю у четвер, 26 червня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Reuters.

Дивіться також Лестощі перед Трампом і уникнення складних тем: що у ЗМІ кажуть про саміт НАТО

Як у Китаї відреагували на звинувачення

Генсек НАТО Марка Рютте перед зустріччю зі світовими лідерами на нещодавньому саміті Альянсу в Гаазі заявив про "масове нарощування" військових сил у Китаї та про підтримку Китаєм воєнних зусиль в Україні.

Враховуючи нашу довгострокову загрозу з боку Росії, а також масове нарощування військової сили в Китаї та той факт, що Північна Корея, Китай та Іран підтримують воєнні зусилля в Україні, справді важливо, щоб ми витрачали більше,

– заявляв він.

Він назвав це головним питання на порядку денному зустрічі. Своєю чергою речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь відповів на вищезгадану заяву генерального секретаря НАТО.

Спікер заперечив постачання Китаєм зброї сторонам у війні в Україні та навіть звинуватив "відповідний персонал" Альянсу у наклепі на "нормальне нарощування військових потужностей" Китаєм.

Зауважимо, The Economist нещодавно писало, що Китай допомагає підтримувати військову машину Росії, надаючи необхідне устаткування та деталі для зброї, будучи одним з вирішальним постачальником для Москви.