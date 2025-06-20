Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал The Economist.

До теми США, Китай і Росія хочуть розділити світ на "сфери впливу": що це означає для України та Європи

Як Китай допомагає Росії у війні проти України

Журналісти зазначають, що Росія за останній час збільшила кількість ударних дронів типу "Шахед", щоб атакувати міста нашої держави. Проте, якщо розібрати уламки та зазирнути всередину цієї зброї. – можна зіткнутися віч-на-віч із похмурою реальністю: Китай є найважливішим, а, можливо, і вирішальним, рушієм військової машини Росії.

Розглянемо, наприклад, "Шахед" – ударний безпілотник іранської розробки, який зараз масово виробляється в Росії. Такі безпілотники колись були начинені американською мікроелектронікою, яку контрабандою ввозили через Азію для обходу санкцій. Однак найновіші з них оснащені китайськими деталями,

– мовиться у матеріалі.

Автори, з посиланням на дані ГУР МО, зазначають, що ударні безпілотники, якими Росія нещодавно обстрілювала Україну, мають антени китайського виробництва. Цікаво, що дрон містив лише два американські компоненти з 15.

Журналісти переконують, що це відображає ширшу тенденцію. Так, з початку повномасштабної війни у ​​2022 році Китай обережно надавав військову допомогу Росії.

За словами українських та європейських чиновників, він відхилив деякі російські запити на допомогу та обладнання.

"Китай уникав масштабних постачань готових боєприпасів або летальної зброї, які могли б спровокувати американські чи європейські санкції. Пекін не хоче міжнародного осуду, який виник би, якби на полі бою з'явилося забагато його зброї. Але є ознаки того, що Китай підійшов до цієї межі – і, можливо, перетнув її", – зазначається у статті.

Так, західні чиновники повідомили виданню, що Китай надавав Росії різні форми підтримки з 2023 року, включно з критично важливими компонентами озброєння та цивільними безпілотники. Багато з цього публічно задокументовано в аналізі уламків зброї, через відстеження постачань у відкритих джерелах та у випадках американських санкцій проти китайських компаній.

Але, що важливо, ці чиновники також вказують на передачу Китаєм "невеликої кількості артилерійських боєприпасів та військових БпЛА" до Росії. Хоча досі публічних доказів цього було мало.

На початку 2023 року Китай розглядав можливість відправлення Росії партії снарядів калібру 122 та 152 міліметри, але немає жодних ознак того, що він зробив це у великих масштабах. Пізніше того ж року українські війська виявили мінометні снаряди китайського виробництва поблизу Мелітополя, на півдні України. Незрозуміло, чи були такі постачання здійснені безпосередньо з Китаю, чи опосередковано з третіх країн, де китайська стрілецька зброя та боєприпаси є повсюдними,

– нагадують автори.

Ситуація з військовими дронами є більш тривожною. У 2024 році інформаційне агентство Reuters повідомило, що АТ "ІЕМЗ Купол", що входить до складу російської державної збройової компанії, розробило та провело льотні випробування нової моделі дрона "Гарпія-3" – по суті, копії іранського "Шахеда" – у Китаї за допомогою китайських фірм. У жовтні Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох китайських компаній, одна з яких постачала двигун для дрона.

Що більш важливо для Росії китайська зброя чи компоненти

Журналісти зазначають, що на практиці китайська зброя набагато менш життєво важлива для Росії, ніж китайські компоненти та устаткування.

На нещодавньому брифінгу для невеликої групи журналістів, Володимир Зеленський заявив, що "китайські представники" були присутні на виробничих об'єктах у Росії. Європейський представник оборонного відомства підтверджує це, додавши, що Китай прагне перевірити ефективність своїх матеріалів на полі бою.

З початком повномасштабної війни обидві сторони активно використовують продукцію китайського виробництва – зокрема, цивільні дрони, які допомагають у виявленні цілей. Утім, у вересні 2023 року Китай запровадив суворіші обмеження на експорт дронів і їхніх компонентів. Формально нові правила поширюються як на Росію, так і на Україну, проте на практиці діють вибірково. Президент Володимир Зеленський заявляє, що Китай фактично припинив постачання таких пристроїв, як квадрокоптери, до України, водночас продовжуючи постачання Росії,

– пишуть автори.

Крім того, Пекін розширює співпрацю з Москвою в інших галузях, повідомляє високопоставлений український чиновник у сфері безпеки. За його словами, Китай може намагатися протидіяти дипломатичним зусиллям США, які спрямовані на послаблення зв'язків між двома авторитарними режимами. Той самий чиновник стверджує, що Китай допомагає Росії у виробництві вибухівки – зокрема, забезпечує нітроцелюлозу, ключовий компонент, – а також постачає волоконно-оптичні кабелі для дронів, які відіграють дедалі більшу роль на полі бою.

У травні 2024 року керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко публічно підтвердив, що Китай постачає Росії верстати, хімічні речовини, порох та інші матеріали, критично важливі для її військово-промислового комплексу. Аналітики "Ради економічної безпеки України" додають: упродовж 2023 – 2024 років Китай став головним джерелом промислового обладнання для РФ – на нього припадало до 90% імпорту верстатів, чимало з яких мали західне походження.

Що ж отримує Китай у відповідь? Насамперед – неоціненний досвід. За словами західних посадовців, Росія та Китай продовжують ділитися західними технологіями, захопленими на фронті. Пекін, імовірно, зацікавлений в американських високоточних ракетах, європейських крилатих ракетах та інших зразках озброєння. Водночас з'являються сигнали про поглиблення співпраці й у нових сферах, зокрема у космічній,

– наголошується у матеріалі.

Утім, союз Пекіна й Москви не є безхмарним. Частина російської еліти, зокрема в силових структурах, непокоїться зростанням залежності від Китаю та потенційним шпигунством. Попри риторику про "дружбу без меж", російська ФСБ арештовує власних науковців за нібито розголошення секретів Китаю. Часто ці звинувачення виглядають сумнівно, що свідчить про глибоку недовіру до Пекіна всередині самої Росії. Але без китайської підтримки оборонна промисловість РФ не змогла б функціонувати у нинішньому масштабі.

Цікаво, що прокоментував статтю The Economist глава Офісу Президента України Андрій Єрмак. Він наголосив, що Китай все більше втягується у війну Росії проти України та все більше допомагає обходити санкції, постачає мікросхеми, чипи, і навіть певне озброєння.

Єрмак зауважив, що підтримка територіальної цілісності та суверенітету України, про що неодноразово заявляв Китай – це важливо. Але допомога терористам – це не те, що потрібно світу.