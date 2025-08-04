Таку заяву у понеділок, 4 серпня, зробив президент США Дональд Трамп. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на MAGNO NEWS.

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Що сказав Трамп про атомні човни?

Журналісти поцікавилися в американського президента стосовно розташування атомних субмарин, які обіцяли направити у бік Росії, поки той перебував в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі. Він відповів стримано.

Атомні підводні човни, які раніше було доручено направити у бік Росії, вже перебувають там, де їм і місце,

– заявив Дональд Трамп.

Нагадаємо, раніше президент США віддав наказ перекинути два атомні підводні човни через погрози заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва стосовно можливого конфлікту між країнами.

Крім того, Дональд Трамп заявив, що США повністю готові до ядерної війни. Рішення направити відповідні човни він пояснив тим, що у бік США "була висловлена погроза", яку у Вашингтоні вважають недоречною.