Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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В России сделали заявление относительно наземных ракет

В МИД России цинично заявили о якобы "исчезновении условий" для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений.

По словам российского ведомства, шаги так называемого "коллективного Запада" ведут к созданию в прилегающих к России регионах дестабилизирующих ракетных потенциалов, "создающих прямую угрозу безопасности" в контексте стратегического порядка.