Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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У Росії зробили заяву щодо наземних ракет

У МЗС Росії цинічно заявили про нібито "зникнення умов" для збереження одностороннього мораторію на розгортання аналогічних озброєнь.

За словами російського відомства, кроки так званого "колективного Заходу" ведуть до створення в прилеглих до Росії регіонах дестабілізаційних ракетних потенціалів, що "створюють пряму загрозу безпеці" в контексті стратегічного порядку.

Загалом такий розвиток подій несе серйозний негативний заряд і значні згубні наслідки для регіональної та глобальної стабільності, включаючи небезпечне підбурювання напруженості між ядерними державами,

– йдеться в заяві.