Таку думку в етері 24 Каналу висловив кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський. Він не виключає, що таким чином Трамп востаннє хоче протягнути руку Путіну.

Дивіться також Додаткове приниження Росії: яку гру Трамп може розіграти щодо Кремля

За яких обставин Росія може піти на компроміси?

Експерт-міжнародник висловив сумнів, що зустріч Віткоффа з Путіним принесе результати, оскільки сьогодні зовсім не видно, що Росія хоче припинити вогонь. На переговорах країна-агресорка продовжує наполягати на своїх максималістських вимогах, які неприйнятні для України.

Однак ми не можемо повною мірою виключати того, що все ж таки Путін передумає. Це сумнівно, але можливо вплине тиск, який США можуть здійснити,

– озвучив Желіховський.

Цей тиск, з його слів, надалі може принести позитивний результат, оскільки триває боротьба за економічні аспекти. Якщо Росію більшою мірою вдасться ізолювати, змінити її підходи до політики, тоді можна буде говорити, що Москва піде на певні компроміси щодо мирного врегулювання війни.

Однак, як наголосив кандидат політичних наук, поки що Росія не відчула на собі потужного санкційного удару, збитків для економіки й від неї не відвернулися країни Глобального Півдня, зокрема Індія та Китай. Якби це все сталося, тоді Кремль був би вимушений переглянути свою політику, зокрема і щодо російсько-української війни.

"Росія не може самостійно функціонувати, вони вимушена торгувати, продавати свої енергоресурси. Чим більше вона втрачатиме ринків, тим більше зазнаватиме збитків. Тож логіка Трампа є цілком прийнятною", – вважає Желіховський.

Візит Віткоффа до Москви – остання спроба

Кандидат політичних наук зазначив, що в США скептично ставляться до того, що Путін змінить свій підхід та піде на укладання мирної угоди, однак спробувати з ним поговорити ще раз через Віткоффа все ж варто.

Віткофф, на думку експерта-міжнародника, навряд чи говоритиме про високі матерії, мабуть, пропонуватиме економічні варіанти Путіну, щоб Росія могла вийти з ситуації, в якій перебуває. Чи спрацює це? Попередні рази показали, що ні.

Цей тиждень може стати переломний у контексті російсько-української війни й того, як Сполучені Штати далі діятимуть стосовно Кремля,

– вважає Желіховський.

Адже Трамп вже починає усвідомлювати, що насправді уявляє собою Росія та її диктатор.

Зазначимо, що політолог та керівник "Центру аналізу та стратегій" Ігор Чаленко висловив думку, що візит Віткоффа до Росії – це останній шанс Кремля. Його приїзд як раз підпадає під завершення дедлайну (до 8 серпня), який Трамп дав Путіну, аби той почав робити кроки до укладання мирної угоди.