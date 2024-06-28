Президент России Владимир Путин 28 июня обсудил на заседании Совета безопасности России вопрос об окончательном снятии моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Россия объявила о том, что не будет производить эти ракеты в 2019 году.

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Это нужно для безопасности

По словам российского президента, России нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из ситуации, принимать решение о том, где их размещать. Конечно, Путин отметил, что это произойдет только в случае необходимости этого для безопасности.

Россия в 2019 году приостановила участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем приостановлении своих обязательств и начале выхода из договора.

Мы в 2019 году объявили о том, что мы не будем их производить, эти ракеты, и не будем их размещать до тех пор, пока Соединенные Штаты не будут размещать эти системы в каком-то из регионов мира, – заявил Путин.

Он убежден, что США уже привозили эти комплексы в Европу на учения, в Данию, а совсем недавно было объявлено, что они находятся на Филиппинах. Путин считает, что "на это нужно реагировать".