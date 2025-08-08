Про це йдеться в матеріалі 24 Каналу "Нам критично бракує молоді": інтерв'ю з комбатом 66-ї ОМБр, яка б'ється на Лиманському напрямку".

Яка ситуація на Лиманському напрямку зараз?

Командир батальйону "Онуки Адольфівни" Юрій Горобець на позивний "Юдж" говорить: росіяни промацують ґрунт. Щодо тактик, то в них зараз симбіоз різного. Але більшість – неефективні.

Зараз у них певний симбіоз. Вони, скажімо так, промацують ґрунт, штурмують малими пішими групами. Окрім того, відправляють піхоту в штурм з мінами ТМ-72 для того, щоб знищити укриття наших військовослужбовців. Проте така тактика не приносить їм бажаного успіху. Також вони пробують використовувати мототехніку. Тобто йдеться про штурми із залученням 4-6 мотоциклів. Їдуть вони, звісно, без броні і намагаються заїхати глибоко в тил для проведення диверсій. Проте і це не виходить, тому що їх знищують наші засоби ще на підступах,

– сказав Горобець.

Військовий додав: одна з останніх спроб штурму на бронетехніці також зазнала невдачі. Ворожу броню уразили на дуже далеких підступах.

Тож на Лиманському напрямку ворогові вдається ефективно штурмувати тільки малими групами піхоти.

Як повідомили в Генштабі, на ранок 8 серпня на напрямку окупанти атакували 25 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Зелена Долина, Карпівка, Ямполівка, Колодязі, Торське, а також у бік Серебрянки, Григорівки й Ольгівки.