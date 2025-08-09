Станом на ранок 9 серпня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 1 062 000 бійців. про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати ворога на 9 серпня 2025 року?

Особового складу – близько 1 062 290 (+940),

танків – 11088 (+5),

бойових броньованих машин – 23103 (+1),

артилерійських систем – 31273 (+41),

РСЗВ – 1456 (+0),

засобів ППО – 1204 (+1),

літаків – 421 (+0),

гелікоптерів – 340 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50315 (+147),

крилатих ракет – 3555 (+0),

кораблів / катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 57856 (+125),

спеціальної техніки – 3936 (+0).

Втрати ворога на 9 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ