Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Forbes. Несмотря на давление внутри страны и катастрофические потери на фронте, российский диктатор Владимир Путин считает, что затяжная наземная война в Украине дает ему преимущество.

Как Путин гонит армию на смерть ради медленного продвижения?

Forbes пишет, что даже ежедневные потери в тысячу солдат не останавливают кремлевского правителя, ведь в его расчетах человеческие жизни не имеют никакого значения.

По данным издания, в июне российская армия захватила около 492 квадратных километров украинской территории. Это продвижение произошло медленно, но за счет массовых штурмов и невероятного количества жертв. Военный аналитик Майкл Кофман, который побывал в Украине, заметил, что из-за распространения дронов любые крупные атаки бронетехники стали редкими – врага обнаруживают еще за несколько километров до фронта, а FPV-дроны способны уничтожить любую штурмовую группу.

Сегодня атаки России часто выглядят как прорывы малых групп пехоты – от 2 до 6 человек. Они пытаются зайти в украинские позиции, закрепиться и ждать подкрепления. Иногда оккупанты используют мотоциклы или багги, но большинство таких попыток заканчивается провалом. В то же время даже единичные успехи Кремль трактует как тактические достижения.

Потери штурмовых подразделений достигают более 80% – и это считается “нормой” для российских командиров. Раненых иногда заставляют идти в бой даже на костылях. По оценкам Forbes, Россия вербует и теряет около 30 тысяч контрактников ежемесячно. При этом страна с населением в 140 миллионов, по логике Путина, способна поддерживать такой темп потерь годами.

Пока их считают патриотическими добровольцами, которые погибают за дело – "выполняя свое предназначение", как говорит Путин – общественность не протестует. С точки зрения Путина, это медленное, изнурительное продвижение является выигрышной стратегией. Он завоевывает территорию и рассчитывает на то, что Украина столкнется с политическим кризисом в ближайшие месяцы. Если будущее перемирие заморозит существующую ситуацию на местах, каждый день боевых действий будет днем прогресса,

– пишет издание.

Аналитики предполагают, что переломить ситуацию могут лишь несколько факторов: ускорение экономического коллапса России, резкое увеличение военной помощи Украине или успешная наступательная операция ВСУ. Если этого не произойдет, следует ожидать продолжения затяжной и кровавой войны.