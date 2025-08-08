Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Forbes. Попри тиск всередині країни та катастрофічні втрати на фронті, російський диктатор Володимир Путін вважає, що затяжна наземна війна в Україні дає йому перевагу.

Як Путін жене армію на смерть заради повільного просування?

Forbes пише, що навіть щоденні втрати у тисячу солдатів не зупиняють кремлівського правителя, адже в його розрахунках людські життя не мають жодного значення.

За даними видання, у червні російська армія захопила близько 492 квадратних кілометрів української території. Це просування відбулося повільно, але за рахунок масових штурмів та неймовірної кількості жертв. Військовий аналітик Майкл Кофман, який побував в Україні, зауважив, що через поширення дронів будь-які великі атаки бронетехніки стали рідкісними – ворога виявляють ще за кілька кілометрів до фронту, а FPV-дрони здатні знищити будь-яку штурмову групу.

Сьогодні атаки Росії часто виглядають як прориви малих груп піхоти – від 2 до 6 осіб. Вони намагаються зайти в українські позиції, закріпитися та чекати підкріплення. Іноді окупанти використовують мотоцикли чи баггі, але більшість таких спроб закінчується провалом. Водночас навіть поодинокі успіхи Кремль трактує як тактичні здобутки.

Втрати штурмових підрозділів сягають понад 80% – і це вважається “нормою” для російських командирів. Поранених інколи змушують іти в бій навіть на милицях. За оцінками Forbes, Росія вербує та втрачає близько 30 тисяч контрактників щомісяця. При цьому країна з населенням у 140 мільйонів, за логікою Путіна, здатна підтримувати такий темп втрат роками.

Доки їх вважають патріотичними добровольцями, які гинуть за справу – "виконуючи своє призначення", як каже Путін – громадськість не протестує. З точки зору Путіна, це повільне, виснажливе просування є виграшною стратегією. Він завойовує територію і розраховує на те, що Україна зіткнеться з політичною кризою в найближчі місяці. Якщо майбутнє перемир'я заморозить існуючу ситуацію на місцях, кожен день бойових дій буде днем прогресу,

– пише видання.

Аналітики припускають, що переломити ситуацію можуть лише кілька факторів: прискорення економічного колапсу Росії, різке збільшення військової допомоги Україні або успішна наступальна операція ЗСУ. Якщо цього не станеться, слід очікувати продовження затяжної й кривавої війни.