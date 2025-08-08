Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Журналісти окреслили 5 імовірних сценаріїв закінчення російсько-української війни, які на сьогодні існують.

Які сценарії закінчення війни в Україні наразі існують?

Путін погоджується на безумовне припинення вогню (дуже малоймовірно)

Журналісти зазначають, що малоймовірно, що Путін погодиться на припинення вогню, за якого лінія фронту залишається такою, якою вона є. Сполучені Штати, Європа та Україна вже вимагали такої паузи у травні з погрозами санкцій, а Росія її відхилила.

Трамп відмовився від санкцій, віддавши перевагу переговорам на низькому рівні в Стамбулі, які ні до чого не призвели. 30-денне припинення вогню, укладене раніше цього року проти енергетичної інфраструктури, мало обмежене дотримання чи успіх,

– йдеться у матеріалі.

У виданні наголошують, що Кремль зараз перетворює поступові здобутки на передовій на "стратегічні переваги" і не бачить сенсу зупиняти цей прогрес зараз. Тому навіть загроза вторинних санкцій проти Китаю та Індії не змінить цей безпосередній військовий розрахунок до кінця літа. Принаймні до жовтня Путін захоче воювати.

Прагматизм та більше розмов

У цьому сценарії під час зустрічі Путін з Трампом можуть домовитися про подальші переговори, які фактично "заморозять" лінію фронту на зиму – ймовірно, вже з жовтня. До того часу Путін може нібито встигнути захопити Покровськ, Костянтинівку й Куп'янськ, що зміцнить позиції російської армії для перепочинку та перегрупування.

У 2026 році Росія може поновити наступ або спробувати закріпити захоплене дипломатичним шляхом. Також Путін, ймовірно, знову зачепить тему українських виборів, відкладених через війну, щоб поставити під сумнів легітимність Зеленського і просунути більш зручного для себе кандидата,

– пишуть журналісти.

Україна за наступні 2 роки може переважити у військовому плані

У цьому сценарії США та Європа продовжують підтримувати Україну, і це дозволяє їй втриматися на фронті та уникнути серйозних втрат. Це також може змусити Путіна знову сідати за стіл переговорів, якщо його армія вкотре не виправдає очікувань.

Хоча Покровськ може впасти, а інші міста на сході будуть під загрозою, російське просування, ймовірно, буде повільним, як і раніше. До того ж Росія може відчути сильніші наслідки санкцій і економічного тиску,

– йдеться у матеріалі.

Уже зараз європейські країни розробляють плани розміщення так званих "сил підтримки" – десятки тисяч військових НАТО можуть опинитися в Києві та інших великих містах. Їхнє завдання – допомагати з логістикою, розвідкою та відбудовою. І головне – стримувати Росію.

"Москва може вирішити не рухатися далі, якщо побачить, що ризик надто великий. Це, можливо, найкращий варіант, на який Україна може розраховувати", – пишуть журналісти.

Катастрофа для України й НАТО

Після зустрічі з Трампом Путін може вирішити, що Захід розколотий, а США – більше не надійний союзник України.

Європа, попри всі зусилля, не зможе компенсувати відсутність американської допомоги. Кремль продовжить тиснути, і маленькі успіхи на фронті перетворяться на повільне знищення української армії на відкритих просторах між Донбасом, Дніпром, Запоріжжям і Києвом,

– припускають журналісти у цьому сценарії.

Оборона слабшає. У Києва закінчуються сили. Зеленський буде змушений оголосити масштабну мобілізацію – це стане не лише військовою, а й політичною кризою. Столиця України знову опиниться під загрозою. Путін іде вперед. НАТО мовчить.

"Це – найгірший кошмар для Європи. І в цьому сценарії незалежна Україна може просто перестати існувати", – пише видання.

Катастрофа для Путіна: новий Афганістан

Але все може піти не так – саме для Путіна.

Росія здатна загрузнути у війні, як колись в Афганістані, втрачаючи щотижня тисячі солдатів заради кількох зайвих кілометрів. Санкції можуть зруйнувати її економіку, посварити з Китаєм і скоротити прибутки з Індії. Усередині Кремля посилюється невдоволення – навіть серед найближчого оточення,

– пишуть журналісти.

Якщо Трамп втратить вплив після проміжних виборів у США, Америка може повернутися до жорсткішої політики щодо Москви. У якийсь момент Путіну доведеться зіткнутися з реальністю: війна, яку він почав, завдає більше шкоди самій Росії. Саме так закінчилася радянська авантюра в Афганістані.

"Але цей сценарій – радше надія Заходу, який не готовий до відкритої війни з Росією, та не впевнений, що Україна здатна сама перемогти", – зазначають автори.

У виданні зауважують, що жоден із цих 5 сценаріїв не обіцяє легкого майбутнього для України. Лише один – повна поразка Путіна – дійсно зменшить загрозу для Європи. Але він малоймовірний без рішучих дій НАТО.