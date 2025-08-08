Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. Журналисты обозначили 5 вероятных сценариев окончания российско-украинской войны, которые на сегодня существуют.
Какие сценарии окончания войны в Украине сейчас существуют?
- Путин соглашается на безусловное прекращение огня (очень маловероятно)
Журналисты отмечают, что маловероятно, что Путин согласится на прекращение огня, при котором линия фронта остается такой, какой она есть. Соединенные Штаты, Европа и Украина уже требовали такой паузы в мае с угрозами санкций, а Россия ее отклонила.
Трамп отказался от санкций, отдав предпочтение переговорам на низком уровне в Стамбуле, которые ни к чему не привели. 30-дневное прекращение огня, заключенное ранее в этом году против энергетической инфраструктуры, имело ограниченное соблюдение или успех,
– говорится в материале.
В издании отмечают, что Кремль сейчас превращает постепенные достижения на передовой в "стратегические преимущества" и не видит смысла останавливать этот прогресс сейчас. Поэтому даже угроза вторичных санкций против Китая и Индии не изменит этот непосредственный военный расчет до конца лета. По крайней мере до октября Путин захочет воевать.
- Прагматизм и больше разговоров
В этом сценарии во время встречи Путин с Трампом могут договориться о дальнейших переговорах, которые фактически "заморозят" линию фронта на зиму – вероятно, уже с октября. К тому времени Путин может якобы успеть захватить Покровск, Константиновку и Купянск, что укрепит позиции российской армии для передышки и перегруппировки.
В 2026 году Россия может возобновить наступление или попытаться закрепить захваченное дипломатическим путем. Также Путин, вероятно, снова затронет тему украинских выборов, отложенных из-за войны, чтобы поставить под сомнение легитимность Зеленского и продвинуть более удобного для себя кандидата,
– пишут журналисты.
- Украина за следующие 2 года может перевесить в военном плане
В этом сценарии США и Европа продолжают поддерживать Украину, и это позволяет ей удержаться на фронте и избежать серьезных потерь. Это также может заставить Путина снова садиться за стол переговоров, если его армия в очередной раз не оправдает ожиданий.
Хотя Покровск может упасть, а другие города на востоке будут под угрозой, российское продвижение, вероятно, будет медленным, как и раньше. К тому же Россия может почувствовать более сильные последствия санкций и экономического давления,
– говорится в материале.
Уже сейчас европейские страны разрабатывают планы размещения так называемых "сил поддержки" – десятки тысяч военных НАТО могут оказаться в Киеве и других крупных городах. Их задача – помогать с логистикой, разведкой и восстановлением. И главное – сдерживать Россию.
"Москва может решить не двигаться дальше, если увидит, что риск слишком велик. Это, возможно, лучший вариант, на который Украина может рассчитывать", – пишут журналисты.
- Катастрофа для Украины и НАТО
После встречи с Трампом Путин может решить, что Запад расколот, а США – больше не надежный союзник Украины.
Европа, несмотря на все усилия, не сможет компенсировать отсутствие американской помощи. Кремль продолжит давить, и маленькие успехи на фронте превратятся в медленное уничтожение украинской армии на открытых пространствах между Донбассом, Днепром, Запорожьем и Киевом,
– предполагают журналисты в этом сценарии.
Оборона ослабевает. У Киева заканчиваются силы. Зеленский будет вынужден объявить масштабную мобилизацию – это станет не только военным, но и политическим кризисом. Столица Украины снова окажется под угрозой. Путин идет вперед. НАТО молчит.
"Это – худший кошмар для Европы. И в этом сценарии независимая Украина может просто перестать существовать", – пишет издание.
- Катастрофа для Путина: новый Афганистан
Но все может пойти не так – именно для Путина.
Россия способна погрязнуть в войне, как когда-то в Афганистане, теряя еженедельно тысячи солдат ради нескольких лишних километров. Санкции могут разрушить ее экономику, поссорить с Китаем и сократить доходы из Индии. Внутри Кремля усиливается недовольство – даже среди ближайшего окружения,
– пишут журналисты.
Если Трамп потеряет влияние после промежуточных выборов в США, Америка может вернуться к более жесткой политике в отношении Москвы. В какой-то момент Путину придется столкнуться с реальностью: война, которую он начал, наносит больше вреда самой России. Именно так закончилась советская авантюра в Афганистане.
"Но этот сценарий – скорее надежда Запада, который не готов к открытой войне с Россией, и не уверен, что Украина способна сама победить", – отмечают авторы.
В издании отмечают, что ни один из этих 5 сценариев не обещает легкого будущего для Украины. Только один – полное поражение Путина – действительно уменьшит угрозу для Европы. Но он маловероятен без решительных действий НАТО.