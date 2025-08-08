Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. Журналисты обозначили 5 вероятных сценариев окончания российско-украинской войны, которые на сегодня существуют.

Какие сценарии окончания войны в Украине сейчас существуют?

Путин соглашается на безусловное прекращение огня (очень маловероятно)

Журналисты отмечают, что маловероятно, что Путин согласится на прекращение огня, при котором линия фронта остается такой, какой она есть. Соединенные Штаты, Европа и Украина уже требовали такой паузы в мае с угрозами санкций, а Россия ее отклонила.

Трамп отказался от санкций, отдав предпочтение переговорам на низком уровне в Стамбуле, которые ни к чему не привели. 30-дневное прекращение огня, заключенное ранее в этом году против энергетической инфраструктуры, имело ограниченное соблюдение или успех,

– говорится в материале.

В издании отмечают, что Кремль сейчас превращает постепенные достижения на передовой в "стратегические преимущества" и не видит смысла останавливать этот прогресс сейчас. Поэтому даже угроза вторичных санкций против Китая и Индии не изменит этот непосредственный военный расчет до конца лета. По крайней мере до октября Путин захочет воевать.

Прагматизм и больше разговоров

В этом сценарии во время встречи Путин с Трампом могут договориться о дальнейших переговорах, которые фактически "заморозят" линию фронта на зиму – вероятно, уже с октября. К тому времени Путин может якобы успеть захватить Покровск, Константиновку и Купянск, что укрепит позиции российской армии для передышки и перегруппировки.

В 2026 году Россия может возобновить наступление или попытаться закрепить захваченное дипломатическим путем. Также Путин, вероятно, снова затронет тему украинских выборов, отложенных из-за войны, чтобы поставить под сомнение легитимность Зеленского и продвинуть более удобного для себя кандидата,

– пишут журналисты.

Украина за следующие 2 года может перевесить в военном плане

В этом сценарии США и Европа продолжают поддерживать Украину, и это позволяет ей удержаться на фронте и избежать серьезных потерь. Это также может заставить Путина снова садиться за стол переговоров, если его армия в очередной раз не оправдает ожиданий.

Хотя Покровск может упасть, а другие города на востоке будут под угрозой, российское продвижение, вероятно, будет медленным, как и раньше. К тому же Россия может почувствовать более сильные последствия санкций и экономического давления,

– говорится в материале.

Уже сейчас европейские страны разрабатывают планы размещения так называемых "сил поддержки" – десятки тысяч военных НАТО могут оказаться в Киеве и других крупных городах. Их задача – помогать с логистикой, разведкой и восстановлением. И главное – сдерживать Россию.

"Москва может решить не двигаться дальше, если увидит, что риск слишком велик. Это, возможно, лучший вариант, на который Украина может рассчитывать", – пишут журналисты.

Катастрофа для Украины и НАТО

После встречи с Трампом Путин может решить, что Запад расколот, а США – больше не надежный союзник Украины.

Европа, несмотря на все усилия, не сможет компенсировать отсутствие американской помощи. Кремль продолжит давить, и маленькие успехи на фронте превратятся в медленное уничтожение украинской армии на открытых пространствах между Донбассом, Днепром, Запорожьем и Киевом,

– предполагают журналисты в этом сценарии.

Оборона ослабевает. У Киева заканчиваются силы. Зеленский будет вынужден объявить масштабную мобилизацию – это станет не только военным, но и политическим кризисом. Столица Украины снова окажется под угрозой. Путин идет вперед. НАТО молчит.

"Это – худший кошмар для Европы. И в этом сценарии независимая Украина может просто перестать существовать", – пишет издание.

Катастрофа для Путина: новый Афганистан

Но все может пойти не так – именно для Путина.

Россия способна погрязнуть в войне, как когда-то в Афганистане, теряя еженедельно тысячи солдат ради нескольких лишних километров. Санкции могут разрушить ее экономику, поссорить с Китаем и сократить доходы из Индии. Внутри Кремля усиливается недовольство – даже среди ближайшего окружения,

– пишут журналисты.

Если Трамп потеряет влияние после промежуточных выборов в США, Америка может вернуться к более жесткой политике в отношении Москвы. В какой-то момент Путину придется столкнуться с реальностью: война, которую он начал, наносит больше вреда самой России. Именно так закончилась советская авантюра в Афганистане.

"Но этот сценарий – скорее надежда Запада, который не готов к открытой войне с Россией, и не уверен, что Украина способна сама победить", – отмечают авторы.

В издании отмечают, что ни один из этих 5 сценариев не обещает легкого будущего для Украины. Только один – полное поражение Путина – действительно уменьшит угрозу для Европы. Но он маловероятен без решительных действий НАТО.