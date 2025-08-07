Таку думку 24 Каналу висловив генерал-лейтенант СБУ у відставці Григорій Омельченко, зауваживши, що у серпні можуть відбутись події, які здивують весь світ. Для країн це буде несподіванкою, як і протести проти ліквідації НАБУ та САП, так і зупинка ворога в різних областях.

Ексгенерал-лейтенант СБУ заінтригував щодо завершення війни

Генерал-лейтенант у відставці зазначив, що у 2022 році українці вже здобули ментальну і духовну перемогу над російським фашистом, над "русскім міром" і над Путіним. Усі були впевнені, зокрема аналітики, спецслужби західних країн, військово-політичне керівництво НАТО та США, що нам відведено три дні – захоплений Київ, а російські війська на кордоні з Польщею й України.

Однак Путін, його військові злочинці, генерали та адмірали "обламали зуби". Так звані світові аналітики й керівники розвідслужб Росії, США, Великої Британії і Європи, зганьбилася. Росії також не допомогла перевага у населенні та наявність ядерної зброї.

Зараз же стоїть питання фізичної перемоги, закінчення війни й встановлення справедливого дострокового миру. Він підкреслив, що війна обов'язково завершиться.

У серпні відбудуться події, які для багатьох будуть величезним здивуванням і, можливо, несподіванкою, так само як і для всього світу. Щось подібне до того, як ніхто ніколи не думав, що молодь вийде на мирні мітинги. Те, що було, коли хотіли позбавити незалежності САП і НАБУ. Відбудеться щось таке, він чого весь світ буде здивований. Як здивувалися, коли ми зупинили Путіна, зупинили його війська під Києвом, потім викинули з Київської, Чернігівської, Харківської та Херсонської областей.

– наголосив Омельченко.

Генерал-лейтенант у відставці зауважив, що у 2022 році світ просто не розумів, що відбувається. Так само як не розуміє, що таке український дух. Коли відбувається щось таке критичне, що загрожує твоїй родині, твоїй дружині, твоїм дітям, твоїм онукам, то всередині українців виникає те, що дивує або навіть лякає світ.

Він додав, що дуже добре знайомий із Джо Байденом. У кінці грудня 2022 року, коли Володимир Зеленський їхав у США, Омельченко написав відкритого листа президенту США і поставив перед Байденом питання, чому він не застосує ті заходи, які американці застосували проти Югославії, проти Слободана Мілошевича?

Раніше три генерали НАТО звернулись до Байдена і показали, як можна зупинити повномасштабне вторгнення Росії ще у 2022 році. П'ятдесят пілотів F-16, які вже були у відставці, але могли літати, звернулись до Байдена з проханням, щоб їм дозволи вилетіти в Україну та базуватися на військових аеродромах країн НАТО – Румунія, Польща, Болгарія, щоб брати участь в захисті України. Нікого вчити не треба було, але Байден і багато інших злякалися.