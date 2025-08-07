Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар Литвина в соцмережі Х.
Читайте також Відкласти питання територій на 99 років: ЗМІ описали пропозиції, які США могли передати Москві
Чи передавав Віткофф Путіну "пропозиції щодо припинення вогню"?
Дмитро Литвин спростував інформацію про "пропозицію щодо припинення вогню", яку нібито узгодили з європейськими державами.
Сумнівно, щоб Віткофф чи Ушаков встигли поговорити з цим порталом. Вчора на розмові лідерів нічого такого не звучало, і Віткофф нічого такого не говорив, він говорив інші речі,
– написав радник Зеленського.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, американці нібито передали росіянам певний список пропозицій щодо України.
Йдеться про припинення вогню в Україні, а не мир; фактичне визнання російських територіальних здобутків (через відкладання цього питання на 49 або 99 років); зняття більшості накладених на Росію санкцій, а також повернення до співпраці в енергетичній сфері, тобто імпорту російського газу та нафти, у довгостроковій перспективі.
Нещодавно керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко також заявив, що більшість чуток, які нині активно ширяться в медіа, не мають нічого спільного з реальністю. Особливо це стосується припущень щодо планів.