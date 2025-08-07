Про це 24 Каналу розповів політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, зауваживши, що поки з конкретики щодо зустрічі Віткоффа і Путіна – це з'їдений чебурек. Російські ЗМІ буквально десятки матеріалів зробили про те, як друг Трампа з'їв чебурека.

Чи можлива зустріч Трампа і Путіна найближчим часом?

За словами Несвітайлова, одразу після зустрічі ЗМІ, що вже наступного тижня можлива зустріч Трампа і Путіна. Ця інформація дійсно здивувала. Адже незрозуміло, що саме вони взагалі можуть обговорювати.

Наскільки реально це організувати за такий короткий час? І головне – про що ця розмова буде? Росіяни недавно розповідали, що не збираються йти на поступки. А тут вже зустріч лідерів. Який в цьому сенс, якщо немає серйозної основи для зустрічі?

– зазначив Несвітайлов.

Про повітряне перемир'я цілком можуть домовитися на рівні делегацій, а вже потім дистанційно це погодити. Однак все ж була інформація, що росіяни нібито передали якусь пропозицію щодо переговорів через Віткоффа. Поки що вона не потрапила у відкритий доступ.

Штати мали б поділитися інформацією з Україною та Європою. Але поки реакції немає. Ймовірно, позиція лише формується.

Можу припустити, що росіяни там підуть на поступки, що не вимагатимуть чотирьох областей в адміністративних кордонах, а по лінії розмежування. Чи щось схоже. Але знову-таки. Чого б це Росія раптом вирішила прискоритися, враховуючи те, що вони не є в критичній ситуації?

– сказав Несвітайлов.

Ймовірно, росіяни зараз знову захочуть тягнути час та робитимуть спроби показати "договороздатність". Піде певний процес, а потім все загрузне в різних недомовленостях, деталях і так далі. Вони бачать, що у випадку з Трампом це може спрацювати. Він любить накладати санкції, але потім їх відтерміновувати на певний час.

Додамо, нещодавно Трамп заявив, що переговори між Віткоффом і Путіним були хорошими, але прориву не сталося. Є ймовірність, що скоро відбудеться зустріч Трампа і Путіна.