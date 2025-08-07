Об этом 24 Каналу рассказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, заметив, что пока из конкретики по встречи Виткоффа и Путина – это съеденный чебурек. Российские СМИ буквально десятки материалов сделали о том, как друг Трампа съел чебурек.

Возможна ли встреча Трампа и Путина в ближайшее время?

По словам Несвитайлова, сразу после встречи СМИ, что уже на следующей неделе возможна встреча Трампа и Путина. Эта информация действительно удивила. Ведь непонятно, что именно они вообще могут обсуждать.

Насколько реально это организовать за такое короткое время? И главное – о чем этот разговор будет? Россияне недавно рассказывали, что не собираются идти на уступки. А тут уже встреча лидеров. Какой в этом смысл, если нет серьезной основы для встречи?

– отметил Несвитайлов.

О воздушном перемирии вполне могут договориться на уровне делегаций, а уже потом дистанционно это согласовать. Однако все же была информация, что россияне якобы передали некое предложение по переговорам через Виткоффа. Пока она не попала в открытый доступ.

Штаты должны были бы поделиться информацией с Украиной и Европой. Но пока реакции нет. Вероятно, позиция только формируется.

Могу предположить, что россияне там пойдут на уступки, что не будут требовать четырех областей в административных границах, а по линии разграничения. Или что-то похожее. Но опять-таки. Чего бы это Россия вдруг решила ускориться, учитывая то, что они не в критической ситуации?

– сказал Несвитайлов.

Вероятно, россияне сейчас снова захотят тянуть время и будут делать попытки показать "договороспособность". Пойдет определенный процесс, а потом все увязнет в различных недоговоренностях, деталях и так далее. Они видят, что в случае с Трампом это может сработать. Он любит накладывать санкции, но потом их откладывать на определенное время.

Добавим, недавно Трамп заявил, что переговоры между Виткоффом и Путиным были хорошими, но прорыва не произошло. Есть вероятность, что скоро состоится встреча Трампа и Путина.