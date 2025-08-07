Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Литвина в соцсети Х.
Читайте также Отложить вопрос территорий на 99 лет: СМИ описали предложения, которые США могли передать Москве
Передавал ли Уиткофф Путину "предложения по прекращению огня"?
Дмитрий Литвин опроверг информацию о "предложении о прекращении огня", которое якобы согласовали с европейскими государствами.
Сомнительно, чтобы Уиткофф или Ушаков успели поговорить с этим порталом. Вчера на разговоре лидеров ничего такого не звучало, и Уиткофф ничего такого не говорил, он говорил другие вещи,
– написал советник Зеленского.
Напомним, по данным СМИ, американцы якобы передали россиянам определенный список предложений по Украине.
Речь идет о прекращении огня в Украине, а не о мире; фактическом признании российских территориальных достижений (из-за откладывания этого вопроса на 49 или 99 лет); снятии большинства наложенных на Россию санкций, а также возвращении к сотрудничеству в энергетической сфере, то есть импорту российского газа и нефти в долгосрочной перспективе.
Недавно руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко также заявил, что большинство слухов, которые сейчас активно распространяются в медиа, не имеют ничего общего с реальностью. Особенно это касается предположений о планах.