Сьогодні (4 грудня – 24 Канал) Київрада має ухвалити зміни до цільової програми "Підтримка киян – Захисників та Захисниць". І збільшити її фінансування ще майже на 800 мільйонів гривень. У цих коштах, зокрема, можливість надання матеріальної допомоги на компенсацію за придбання жіночого бронежилету,

– написав Віталій Кличко.

За словами мера, запит на бронежилети подали жінки, які проходять службу в ЗСУ.

Крім цього, як зазначив Віталій Кличко, додаткові кошти планують направити на компенсації та матеріальну допомогу військовослужбовцям. Йдеться про збільшення видатків на часткову компенсацію за придбаний автомобіль для киян з інвалідністю внаслідок війни 1-ї групи, а також для осіб 1-ї та 2-ї груп інвалідності, які отримали тяжкі поранення чи каліцтва, захищаючи Україну.

"Передбачене і збільшення матеріальної допомоги киянам студентам-захисникам та захисницям. А саме – на часткову оплату навчання у закладах вищої освіти", – вказав мер міста.

До слова, раніше Віталій Кличко повідомив, що у 2025 році столиця виділила з бюджету 12 мільярдів гривень на підтримку Сил оборони України.