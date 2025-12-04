Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис столичного голови Віталія Кличка.

Що відомо?

Віталій Кличко розповів, що відвідав школу безпілотних систем "Killhouse" 3 армійського корпусу, де військові та цивільні проходять навчання керування дронами.

Передав від громади столиці нову партію вкрай необхідної допомоги. На найгарячіші напрямки фронту поїхали ще 10 000 FPV-дронів різних типів, 200 безпілотників Mavic, 20 важких бомберів. Та 20 наземних роботизованих комплексів, які дозволяють виконувати бойові та логістичні завдання дистанційно, мінімізуючи ризики для особового складу,

– повідомив міський голова.

За його словами, протягом 2025 року столиця передала 3 армійському корпусу майже 20 тисяч дронів та сучасну мобільну школу для навчання керування FPV-дронами, яку створили на базі автобуса МАЗ.

"Від початку року з міського бюджету 3 корпусу на оснащення Київ виділив 1,3 мільярда гривень. Київ продовжить допомагати всім нашим військовим, які боронять державу. Слава Україні та її Героям!", – написав Віталій Кличко.

Допомога 3 армійському корпусу / Фото Віталія Кличка

Загалом цьогоріч Київ передав майже 70 000 БпЛА, 350 систем РЕБ, автівки та засоби зв’язку різним бригадам на фронті. До того ж столиця виділила понад 12 мільярдів гривень на допомогу Силам оборони та ветеранам війни.